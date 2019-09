FENASC traz grandes oportunidades de negócios e capacitação para microempreendedores e produtores rurais

Sicoob Credcooper promoverá a 4° edição do evento, que começa amanhã e segue até o sábado (7)

O Sicoob Credcooper promoverá a quarta edição da Feira de Negócios Agropecuários (Fenasc), com início amanhã e encerramento no sábado (7). Além do ambiente propício à fidelização de negócios, a programação inova este ano com outras ações voltadas para Micro e Pequenas Empresas (MPE), Microempreendedor Individual (MEI) e produtores rurais.

As atividades serão realizadas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater).

Na sexta-feira (6), de 17h às 21h e no sábado (7), de 9h às 19h, acontecerá o AGITA Challenge Caratinga, desafio de negócios para jovens que tem como oportunidade resolver um ou mais problemas de uma organização real. Em 14 horas de evento, os participantes devem propor soluções inovadoras e criativas para problemas vivenciados por uma organização real, que posteriormente poderão ser implementadas. Os participantes têm a chance de conhecer os bastidores da gestão da empresa, seu mercado-alvo, competidores, produtos e serviços, cultura organizacional e desafios estratégicos. A participação é gratuita e o público-alvo é o potencial empreendedor.

Já a Agenda de Relacionamento, que acontecerá na sexta-feira, de 9h30 às 17h30, irá conectar produtores rurais e compradores de produtos agropecuários, tais como café, banana e polpas de frutas de outras regiões. Os dois eventos contam com a parceria do Sebrae.

Ainda acontecerá em parceria com o Senar, um treinamento para preparo de café e a parceria com a Emater, na divulgação do concurso de qualidade do café da cooperativa.

A Fenasc será realizada no Ycambi Ranch – Rodovia do Álcool, KM 01, MG 425.