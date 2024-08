Fenasc: Estande da Doctum terá Hospital do Ursinho, exames gratuitos e condições especiais para matrículas

CARATINGA – Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, o Ycambi Ranch recebe mais uma edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper, a Fenasc. A Rede de Ensino Doctum é um dos parceiros da Fenasc e marcará presença, mais uma vez, na maior feira de agronegócios da região de Caratinga. A Rede Doctum já está em clima de contagem regressiva e com os preparativos a todo vapor para receber os visitantes que passarem pelo seu estande.

“É com grande prazer que convido todos vocês a visitarem o nosso estande durante a Fenasc. Estamos oferecendo oportunidades especiais, e será uma excelente chance de conhecer mais sobre nossos cursos e serviços, conversar com nossos profissionais e descobrir como a Doctum pode transformar a sua vida. Esperamos por vocês no nosso estande”, destacou o presidente da Rede Doctum, professor Cláudio Leitão.

O espaço onde o evento será promovido fica situado no quilômetro 01 da rodovia MG-425, em Caratinga. Nos três dias de evento, a feira começa às 11h e termina às 21h. Este ano, a Fenasc vai reunir 75 expositores e deve atrair mais de 15 mil visitantes.

Este ano, o estande da Doctum terá como foco especial o seu portfólio de cursos na área da saúde, destacando o recém-inaugurado curso de Medicina em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Além disso, a Doctum apresentará os cursos de educação básica da Escola Líber, que se dedica a formar cidadãos conscientes e transformadores, além dos diversos cursos oferecidos na Doctum de Caratinga. Uma grande oportunidade para o público conhecer as oportunidades educacionais da cidade.

Hospital do Ursinho: educação em saúde para crianças

No Hospital do Ursinho, as crianças encontrarão um espaço encantador e educativo. Com grande aceitação por parte das crianças, pais e educadores, esta ação visa diminuir o medo que as crianças têm dos profissionais de saúde. Os ursinhos de pelúcia se tornam pacientes, e as crianças assumem o papel de médicos.

De forma lúdica, criativa e empática, enquanto brincam e se familiarizam com o ambiente hospitalar, as crianças são conscientizadas sobre a importância do cuidado com o corpo. Esta experiência divertida e educativa promove melhores resultados na prevenção e promoção da saúde desde cedo.

Exames gratuitos

A Doctum, em parceria com a clínica MultiMais Saúde, oferecerá exames laboratoriais gratuitos durante a Fenasc. Além disso, haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações sobre check-ups indicados para cada idade e conferência do cartão de vacinação.

Condições especiais para matrículas

Transformar vidas é a missão da Doctum. Com esse propósito em mente, a instituição está oferecendo condições especiais para novas matrículas. Visitantes interessados em cursar uma graduação, exceto Medicina, terão isenção da taxa de matrícula. A Doctum disponibiliza cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Além disso, pais que se cadastrarem no estande receberão 50% de desconto na matrícula para novos alunos da Escola Líber, que oferece educação infantil até o ensino médio.

Fenasc

Realizada anualmente desde 2016, a Fenasc tem como objetivo aquecer e movimentar a economia local. É uma excelente oportunidade para visitar estandes, fazer networking, tirar fotos, experimentar a gastronomia local e realizar bons negócios. Nesta edição, o Sicoob Credcooper disponibilizará 200 milhões em crédito e taxas diferenciadas para seus associados. Além disso, haverá uma área kids e um espaço especialmente dedicado às mulheres.