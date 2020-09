FENASC Digital: Sicoob Credcooper promove soluções e experiências inovadoras

Fidelização de negócios ocorre até a próxima terça-feira (15) com taxas de juros reduzidas

CARATINGA – A conhecida Feira de Negócios Agropecuários Sicoob Credcooper, a FENASC, segue em formato digital até a próxima terça-feira (15). Em um ambiente totalmente online, a cooperativa integra expositores aos compradores, que têm acesso a diversos produtos com condições especiais, tais como nos setores de veículos, máquinas e implementos agrícolas, construção civil, dentre outros.

A Sicoob Credcooper destaca que a FENASC materializa o propósito de ‘Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade’. São quatro anos deste projeto importante apara a economia regional. “Desde 2016, em nossa primeira edição temos alavancado de forma considerável os negócios em nossa região. Neste ano queremos e iremos manter nosso compromisso com a perpetuidade dos negócios; fizemos diferente, agora FENASC Digital, promovendo soluções e experiências inovadoras”, afirma.

E como sempre demonstrou, no momento de crise é a hora de empreender. O Sicoob Credcooper inovou em 2020 com investimento em tecnologia para a realização dos negócios de forma remota. “Devido à pandemia, reinventamos, criamos um site de negócios que conectamos através da internet associados e não associados, com segurança e comodidade. Fizemos uma redução considerável nas taxas de juros. Convidamos você para não ficar de fora desta grande oportunidade. Visite nosso site para conhecer os expositores e cadastrar orçamentos”.

A FENASC Digital está disponível pelo endereço eletrônico www.fenasc.com. Bons negócios!