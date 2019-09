FENASC 2019

Feira de Negócios Agropecuários teve início ontem. Expectativa é atingir mais de R$ 60 milhões em negócios

CARATINGA– Teve início ontem a Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc). O evento, que segue até amanhã, reuniu autoridades, associados e empresários para a solenidade de abertura.

A FEIRA

Kdner Andrade Valadares, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, frisa que com a quarta edição, a Feira se consolida como a vitrine do agronegócio de Caratinga e região. “É um privilégio estar aqui novamente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. O Sicoob Credcooper, com toda sua equipe do Conselho, da diretoria, equipe gerencial da área administrativa, negócios e setor de produtos, empenhou para fazer uma feira que vem a superar as anteriores. O espaço é o melhor que tem na região, o rancho Ycambi, a turma está preparada, recursos para diversos segmentos da agroindústria, agronegócio, com taxas e prazos acessíveis. Expectativa de efetuarmos aqui grandes negócios e superar nossa meta que é acima de R$ 60 milhões”.

Kdner enfatiza que, além do espaço propício para grandes negócios, a cooperativa também investiu em capacitação para os produtores rurais. “Teremos algo esse ano diferenciado, com auxílio do Sebrae, trazendo uma novidade em dois segmentos para nossa região, especialmente na área de agronegócio, que é a venda de café futuro. Com orientação ao nosso associado, principalmente o ligado à área rural. Muita expectativa para nosso associado expositor e consumidor, além de toda a população de Caratinga e região. Venham participar, serão todos muito bem vindos e acolhidos aqui pela nossa equipe de recepção e exposição. Será um momento diferenciado para nossa região”.

PARCERIAS

A Fenasc contou com a presença do presidente da Emater-MG, Gustavo Laterzia. Pela primeira vez em Caratinga, ele enalteceu a recepção que recebeu na cidade e destacou a parceria no evento. “Estamos aqui contribuindo na divulgação e mobilização de produtores e também nossas equipes prestando apoio técnico, através de informações das mais diversas áreas produtivas. Também na questão de projetos de crédito rural, daqueles produtores que assim desejarem e informações que envolvam a tecnologia na atividade produtiva no campo”.

Gustavo ainda analisou os resultados que têm sido alcançados pelo Sicoob Credcooper, em movimentação de negócios por meio da Fenasc. “É de extrema importância. Fomenta a atividade comercial e a economia do município, cria novas oportunidades de renda e ocupação no campo. E também, através desses recursos aplicados, os produtores podem adquirir tecnologias para fomentar e melhorar a atividade produtiva no campo e assim a resposta de renda”.

O Sebrae-MG também é parceiro, com o AGITA Challenge Caratinga, desafio de negócios para jovens que tem como oportunidade resolver um ou mais problemas de uma organização real e a Agenda de Relacionamento, conectando produtores rurais e compradores de produtos agropecuários, como afirmou Ladislau Cândido, analista técnico. “Para o Sebrae, é uma grande honra estar aqui dentro dessa feira. Nosso grande investimento junto com o Sicoob nos projetos que hoje temos em parceria, se justifica pela quantidade de atendimentos hoje que fazemos na região, tanto para o setor de comércio e serviços, algumas indústrias locais, principalmente, para o agronegócio; porque ele é uma mola propulsora da economia das cidades da nossa região. Hoje estamos presentes na microrregião em 21 municípios e temos, junto com o Sicoob Credcooper, essa parceria em 10. É interessante fazer essa união, pois precisamos realmente fortalecer a governança no nosso território”.

O prefeito Welington Moreira também citou o que representa para a economia do município a realização de uma feira de negócios e parabenizou a cooperativa. “Primeiro, para os produtores rurais, para os associados do Sicoob Credcooper, as demais pessoas envolvidas no processo. E, obviamente, para o município, isso acaba atraindo recursos, investimento. É de suma importância a realização desse evento que já se tornou parte do calendário do nosso município. Em conversa com o Kdner, estávamos justamente expondo que essa é uma parceria de importância entre Poder Público e entidade bancária, para que consigamos trazer maiores benefícios para os municípios. Todas as empresas que aqui montaram seus estandes foi justamente porque enxergaram um evento que realmente funcionou, efetivou e que será um vetor de vendas para todos eles. Acho interessante que a cada ano que a Fenasc acontece, temos percebido um número maior de expositores e participantes, o que representa a credibilidade que o empreendimento tem tido junto aos municípios de nossa região e de fora”.

EXPECTATIVAS

Os expositores estão bastante otimistas para mais esta edição. Resultados que já foram expressivos nos anos anteriores, prometem ser superados, como pontuou Camila Corrêa Côrtes, arquiteta da Casa Auxiliadora. “Esse ano trouxemos muitas novidades. Já somos parceiros da Fenasc desde a primeira feira. Estamos com preços baixos em metais, louças, revestimentos, porcelanatos. Estamos lançando nosso site, novo, moderno, para todo mundo ficar por dentro de todas as novidades que a loja está trazendo. Fechamos grandes negócios aqui, a taxa fica baixa e todo mundo consegue fazer um bom financiamento, a sua obra e construir seu sonho. Até sábado estaremos aqui no nosso stand. Venham aqui conhecer todas as novidades e aproveitar as ofertas”.

Clóvis de Souza, gerente regional da Coopeavi, disse que a cooperativa participa com muito entusiasmo da Fenasc. “Nós trouxemos as melhores condições. Estamos totalmente conscientes que o momento para o produtor em face dos preços do café não é tão bom, mas trouxemos o que temos de melhor em máquinas, implementos, fertilizantes foliares; tudo que o produtor demanda na sua propriedade, em qualquer atividade agrícola; pode procurar a Coopeavi, temos preços muito competitivos, com bastante opção no que se refere a produto diversificado e todas as condições especiais que preparamos para a feira”.

Clóvis aproveitou para deixar uma mensagem para que o público visite o estande da Coopeavi. “Estamos ansiosos aguardando nossos cooperados, clientes cooperados que temos em comum com o Sicoob Credcooper e, de modo geral, esperamos que o evento seja um sucesso. Convidamos a todo produtor que nos faça uma visita, realmente está muito bem montada a feira, a estrutura está muito boa, tudo feito com muito carinho para que todos se sintam muito à vontade e confortáveis. Estamos de braços para atender aos nossos clientes, em especial ao produtor rural, que de forma mais significativa é a pessoa mais esperada no evento”.

O ex-secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leitão também participou da cerimônia de abertura. Ele reiterou a relevância de movimentar o agronegócio local, abrindo oportunidades. “Esse evento é uma referência já no Estado, tanto é que está aqui o presidente da Emater-MG. Uma referência, um orgulho para todos nós e nesse momento de dificuldade econômica, eventos como esse atingem realmente a família de todos, porque dá um refresco, uma possibilidade de novos negócios, de compra, de movimentar a economia. Parabéns ao Kdner, cumprimento a toda a Credcooper e também a Credileste, dizer que o sistema cooperativista faz um bom trabalho para Caratinga, soma com essa cidade, faz avançar e é disso que a cidade precisa”.

A Fenasc está sendo realizada no Ycambi Ranch – Rodovia do Álcool, KM 01, MG 425.