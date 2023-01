FEMINICÍDIO FEMINICÍDIO

Corpo estava há cerca de 90 KM de distância do local onde havia sido jogado pelo seu assassino, um vizinho da vítima

ITINGA – Foi encontrado às margens do Rio Jequitinhonha, em Itinga, o corpo da idosa Ana Soares Lemes de Sousa, de 85 anos, moradora da Comunidade de Lagoa do Engenho, na divisa dos municípios de Francisco Badaró e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, que havia sido jogado rio Araçuaí na última terça-feira (17), conforme confessado pelo autor, seu vizinho, um homem de 45 anos de idade.

A perícia da Polícia Civil de Pedra Azul compareceu ao local onde o cadáver foi encontrado, já em estado de decomposição. O corpo foi removido para necropsia pelo IML de Almenara.

Crime

O autor confessou o crime após ser preso na última semana. Ele disse que sufocou a idoso com um saco plástico para asfixiá-la, e também uma faca e uma pedra. A morte aconteceu em uma estrada vicinal próximo da residência dos dois, que eram vizinhos. Depois ele jogou o corpo no Rio Araçuaí.

Testemunhas viram o suspeito atravesando o rio em uma canoa. Durante as investigações ele foi preso na casa da mãe, que reside nas proximidades.

Segundo familiares da idosa, o homem constantemente ameaçava a idosa sem motivações aparentes.

Macabro

De acordo o advogado da família, em entrevista ao repórter Sérgio Vasconcelos, do jornal Gazeta de Araçuaí, o autor do crime roubava galinhas da senhora Ana Soares e a convidava para comê-las.

Ainda não se sabe o motivo da crueldade do crime, nem o motivo da implicância que ele adquiriu contra a idosa de 85 anos.

O réu confesso, de 45 anos, está preso a disposição da justiça.

O corpo de Dona Ana Soares Lemes de Sousa será liberado hoje, segunda-feira (23) para sepultamento.

#jornaldiarioteo