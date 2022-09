FEMINICÍDIO EM UBAPORANGA

Suspeito de matar a esposa a facadas é preso pela PM

UBAPORANGA – Luciano Olinda da Silva, 40 anos, suspeito de matar a esposa Brenda Poliana Silvério, 33 foi preso pela Polícia Militar na manhã dessa quinta-feira (8).

De acordo com o tenente Arthuzo, desde o assassinato brutal da esposa com golpes de faca nessa última quarta-feira (7), a Polícia Militar estava em rastreamento e com a ajuda de denúncias feitas pela comunidade, conseguiu abordar Luciano na BR-116, seguindo a pé para Caratinga. “Ele alegou que estava indo sentido a cerâmica onde trabalhava para pedir apoio, e confessou que matou a mulher depois que soube de uma traição”, explicou o oficial da Polícia Militar.

O CRIME

Luciano matou a companheira a facadas por volta das 19h dessa quarta-feira (7), na rua Durica Rezende, no centro de Ubaporanga. Segundo levantamentos da PM, o casal estava brigando quando o crime aconteceu.

Ainda de acordo com a PM, autor e vítima Brenda estavam juntos há oito anos e recentemente o casal vinha tendo um atrito. “Há poucos dias a vítima pediu o divórcio e Luciano não aceitou”.

Nesta quarta-feira (7) o casal voltou a discutir e Luciano esfaqueou a esposa na frente do filho dela e enteado dele de 16 anos, com aproximadamente oito golpes, sendo que o fatal foi no peito.

O Grupamento de Resgate de Ubaporanga foi acionado e de imediato uma equipe se deslocou para o local, mas a vítima já estava sem vida.

Brenda tinha dois filhos, 3 e 6 anos, com Luciano.