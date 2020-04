Modalidade permite que feirantes mantenham as vendas em meio à pandemia

CARATINGA- Desde que teve início a pandemia de Coronavírus, a feira livre de Caratinga que acontecia aos sábados na Praça da Estação precisou ser suspensa. De modo a permitir que os feirantes continuem comercializando suas mercadorias, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios deu início ao projeto Feirinha Online.

Conforme a diretora de Abastecimento Renata Pena, no dia 1º de abril foi lançada a proposta por meio de grupos de WhatsApp, a repercussão surpreendeu os idealizadores. “Venho acompanhando a feira já tem um tempo, pelo fato do mercado municipal estar em obras e reparei a dificuldade que estão tendo. Com a questão do Covid-19 não estão podendo trazer a feira para a cidade, muitos produtores estão perdendo o que plantaram, são pessoas que precisam desse dinheirinho que cai todo sábado para eles. Enquanto diretora de abastecimento, busquei uma solução e pensei nessa forma, de criar um grupo e tentar aproximar os produtores dos clientes para ver se funcionaria. Mas, teve uma proporção tão grande que criei o grupo na quarta-feira e quando foi na quinta já estava lotado, já criaram outro grupo, eu e Sthefany que trabalha comigo na secretaria de Agricultura começamos a fazer os pedidos, trabalhamos até tarde, foi um sucesso”.

Online são apresentados todos os itens disponíveis, por barracas, com os respectivos preços. Inicialmente, sete barracas estão participando, mas, como há 100 cadastrados na associação a expectativa é ampliar o projeto. “Fizemos para dar um pontapé inicial e mostrar esse outro nicho que podem estar usando isso. Tem muita gente que não pode ir a feira por não conseguir sair de casa, por conta do horário, é outra forma de ganhar dinheiro mesmo quando a feira retornar. Acredito que mais feirantes vão aderir, estamos vendo a questão da entrega, algumas pessoas não entraram por não ter WhatsApp, máquina de cartão, não tem veículo para fazer entrega, ainda está tudo muito novo e estamos nos adequando para melhor atender a todos”.

Somente na primeira semana foram mais de 70 pedidos na Feira Online. “Muita gente procurando saber como está funcionando, como vai ser, muitas pessoas dando ideias, a população abraçou a causa, deram ideia de juntar todos os feirantes e fazer uma só entrega. Clientes que não conheciam os feirantes estão fazendo pedidos. Mesmo com a feira voltando continuaremos com a feira online”.

ALTERNATIVA

Simone Lisboa, presidente da Associação dos Feirantes, frisa que desde que os feirantes precisaram interromper suas atividades, eles ficaram bastante receosos sobre os prejuízos financeiros. “Foi muito difícil, a gente não esperava, a feira atende o produtor da agricultura familiar, um dinheiro que faz a diferença pra gente do campo, muito difícil o primeiro momento. Junto com a Secretaria de Agricultura procurávamos uma solução até que surgiu a ideia da feira online”.

A ideia, além de garantir que os feirantes continuem com as vendas, representa uma medida de segurança em meio ao covid-19. “No começo achamos que não daria certo, porque eram grandes desafios, mas percebemos que seria um meio viável, depois da pandemia muita coisa vai mudar, acho que tivemos uma saída bem definida, não colocando em risco a vida do feirante, nem da população. A maioria dos feirantes tem mais de 60 anos, era difícil controlar aglomerações, e está dando certo, quem entrou no grupo vendeu bastante”.

A intenção agora é aprimorar o projeto, implantando algumas melhorias. Simone deixa o convite para a que a população prestigie a agricultura familiar local. “Estamos procurando meios de aprimorar esta ideia. Teremos telefone próprio, entrega e poderemos colocar mais produtores, os que não têm espaço na feira. Estamos entregando os produtos frescos nas casas, preços melhores que do mercado, vai ser bom para todos”.

Quem desejar fazer os seus pedidos pode entrar em contato pelo número (33) 99105-0323, falar com Renata, para que seja adicionado aos grupos de WhatsApp oficiais da Feirinha Online.