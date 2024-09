FEIRÃO DE FÁBRICA MCV CHEVROLET EM CARATINGA

O evento acontece na praça Calógeras nessa sexta e sábado

CARATINGA – A MCV Chevrolet realiza na praça Calógeras, o Feirão de Fábrica. A carreta da Chevrolet completamente equipada para atender os cliente com conforto e comodidade está na praça Calógeras, onde também está tendo exposição de veículos 0KM. “Estamos mais uma vez aqui com o nosso tradicional grande feirão de fábrica da MCV Chevrolet, onde a gente preparou ofertas exclusivas para esse feirão que vai até sábado (14)”, disse o gerente de vendas, Deivid Gimenes.

Ainda de acordo com Deivid, o feirão inclui taxa zero, supervalorização no usado e preços diferenciados. “É a oportunidade para você comprar seu carro, trocar seu carro, é o feirão de fábrica da MCV Chevrolet mais uma vez inovando e trazendo ofertas imperdíveis. A gente está aqui com a tracker, uma versão que a Chevrolet já se consagrou, que é um SUV, hoje, muito espaçoso, um carro econômico, um motor turbo já, que está com um grande diferencial, além de bônus, está com taxa exclusiva. E também tem a super valorização do usado, que é o bônus de troca. Então, por exemplo, para você que quer adquirir uma tracker, que tem seu carro para colocar na troca que tem interesse, traz para a gente avaliar bem seu carro, agora é a hora de trocar o carro e pegar um SUV. A gente tem também o onix que é o xodó hoje do Brasil. É um carro que consagrou a Chevrolet, que a gente vende muito. A gente tem Montana, e tem condição exclusiva também pra S10, que está com bônus espetacular”, explicou o gerente.

TAXA ZERO

A MCV Chevrolet está oferecendo a taxa zero, que segundo a consultora de vendas, Erica Sabrina é um atrativo excelente para o cliente. “A gente tem na Montana, taxa zero e 36 vezes; na tracker e no Onix também”, explicou.

E quem saiu satisfeito do feirão de fábrica da MCV Chevrolet foi o advogado Thales Rezende, que comprou um carro para seu filho. “Já sou cliente, herdei isso dos meus pais que já são clientes há muito tempo. Então o primeiro lugar que a gente vem é aqui. O pessoal aqui sempre atende a gente bem, dá crédito e está valendo a pena, o feirão está sendo bom, estou saindo com o carro para o filhão”, disse Thales Rezende.

O feirão de fábrica MCV Chevrolet fica na praça Calógeras nessa sexta (13) até as 19h e no sábado (14) até as 16h.