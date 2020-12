Feira Gastronômica por delivery

Edital já foi divulgado pela Prefeitura e valor total destinado às premiações será de R$15.000

CARATINGA- O município de Caratinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com fundamento da Lei Federal de Emergência Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, abriu edital de chamada pública para seleção de propostas para realização de Feira Gastronômica de Comidas Tradicionais.

O documento, que já está disponível no Diário Eletrônico do Executivo, cita participação de cozinheiros, bares, restaurantes, quitandeiras, feirantes e demais representantes da cultura alimentar, por meio de projetos ou material comprobatório de atividade.

Será selecionada a melhor proposta de execução da Feira com vendas através do serviço de Delivery, a ser realizado por meio de conteúdo digital e disponibilizado através de Lives. O valor total destinado às premiações será de R$15.000.

INSCRIÇÕES

Poderão participar do certame pessoas físicas maiores de 18 anos que satisfaçam às condições previstas em edital. Sendo pessoas jurídicas é preciso ter sede ou atividade cultural existente e comprovada nos 24 meses anteriores à abertura do processo de seleção no município. Cada proponente poderá concorrer somente em uma categoria, independentemente do número de segmentos culturais que exerce.

As inscrições tiveram início ontem e seguem até o dia 20 de dezembro, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada à Praça Cesário Alvim, 01, 3º Andar, no horário de 8h às 17h.

Ao se inscrever é preciso encaminhar material comprobatório de atividade técnica no setor artístico ou cultural desempenhado por meio de Portfólio ou projeto de produção da feira.

O edital tem validade de um ano a contar da data de homologação do resultado final e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Todos os documentos e formulários preenchidos deverão ser entregues na forma impressa em envelope nominal. O resultado da etapa de avaliação e seleção será publicado no site da Prefeitura até 23 de dezembro.