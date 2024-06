Feira do Sicoob Credcooper promete recorde de público e negócios

CARATINGA- A edição 2024 da FENASC, Feira de Negócios do Sicoob Credcooper já tem data marcada: 8, 9 e 10 de agosto, no Ycambi Ranch.

Os preparativos para a nona edição já começaram e o lançamento oficial ocorreu na quinta-feira (6), com a participação de expositores que já confirmaram presença no evento, que promete recorde de público e negócios.

O Sicoob Credcooper levará mais de R$ 200 milhões em crédito para esta edição, como explica Hugo Leonardo Mendes Graciano, diretor de Negócios. Serão 75 expositores e com algumas vagas já preenchidas, os interessados em apresentar seus produtos devem procurar a cooperativa. “Tivemos a oportunidade de fazer o lançamento oficial desses estandes junto aos expositores, foi muito bacana. Já fechamos vários estandes. Convidamos aos nossos associados expositores que procure nossa equipe gerencial. Esse ano promete ser de bons negócios”.

Trata-se de um ambiente de negócios, onde as todas as partes ganham, como frisa Hugo. “Nosso associado expositor leva produtos com preços diferenciados. Já são R$ 113 milhões pré-aprovados já disponíveis aos nossos associados para contratação. Levaremos taxas diferenciadas e nosso associado vai ter a oportunidade de nesse ambiente realizar bons negócios”.

O presidente do Conselho de Administração Vagner Ribeiro enfatiza as expectativas e o sucesso da Fenasc. “Uma feira voltada para Caratinga e região. Esperamos fomentar a economia, preparando tudo com muito carinho, visando proporcionar conforto, segurança, comodidade para as pessoas que estão trabalhando, visitando. É uma feira já tão tradicional na região, que as pessoas já esperam para fazer os seus negócios, pois, têm certeza que ali vão ter produtos, condições e preços bem acessíveis”.

Em 2023, 10.600 pessoas passaram pela FENASC. Para esse ano, a expectativa é em torno de 15 mil pessoas. “É uma oportunidade. Você que tem interesse de participar, fica nosso convite, procure nossos gerentes, deixe reservado seu stand. Estamos preparando mais uma vez com muito carinho”.

Além do ambiente de negócios, a edição de 2024 tem algumas novidades, como o Espaço Mulher, que proporcionará um dia de beleza. Ainda estão previstos sorteios de motocicletas, televisores, kits de ferramentas, motosserras e capitalizações de R$ 1.000; bem como vários brindes para os associados. Para os não associados, a oportunidade de abertura de contas e realização de negócios.