FEIRA DE SAÚDE NA PRAÇA

CARATINGA- Acontecerá neste sábado (31), no período de 8h0 às 12h, na Praça Estação, mais uma Feira da Saúde, uma das causas globais de Lions Internacional, voltado para a promoção da saúde e bem-estar da comunidade.

Em Caratinga, o evento será organizado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, que anualmente desenvolve a Feira, em parceria com Lions Clube Caratinga Centro, convidado como parceiro, nesta edição. O evento tem o apoio do Centro Universitário de Caratinga e contará com uma série de atividades e serviços oferecidos por profissionais das áreas de Nutrição, Farmácia e Fisioterapia.

Durante a Feira, os participantes poderão usufruir de diversos serviços gratuitos, incluindo aferição de pressão arterial, orientação sobre o uso de medicamentos e aconselhamento sobre o descarte. Além disso, haverá uma avaliação nutricional detalhada e orientação sobre hábitos alimentares saudáveis. Um dos destaques do evento será o foco na Fisioterapia, com profissionais especializados apresentando os princípios básicos do atendimento fisioterapêutico. Serão oferecidas orientações sobre como a fisioterapia pode ajudar na prevenção e tratamento de lesões, na melhoria da mobilidade e na manutenção da qualidade de vida.

Margareth Boy Bacelar, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna e Artur Mafra, presidente do Lions Clube Caratinga Centro, convidam a comunidade para o evento, uma excelente oportunidade para a comunidade se informar e se beneficiar de orientações especializadas em saúde, com a participação ativa dos profissionais das áreas.