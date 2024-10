Evento gastronômico tradicional de Belo Horizonte chega a Caratinga no mês de novembro

CARATINGA- Você conhece a Feijoada do Maranhão? O evento gastronômico organizado pelo fotógrafo e empresário Valdez Maranhão é um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. Maranhão participou do Diário Cast, o podcast do DIÁRIO DE CARATINGA, juntamente com Fernando Cunha, que atua na organização da Feijoada que acontecerá em Caratinga pela primeira vez, em comemoração aos 46 anos da Ceasa Caratinga.

Realizada há mais de 30 anos, a feijoada teve sua primeira edição em 1991, como uma iniciativa para arrecadar fundos após o fotógrafo ter seus equipamentos furtados. “Foi no Othon Palace, que ficou um tempão fechado, agora está reabrindo. Meus amigos deram a ideia de fazer a feijoada para comprar uma máquina, fizemos para 150 pessoas, foi um sucesso. Ganhei as camisas, o Othon Palace me deu a feijoada, ganhei a cerveja. Fizemos a feijoada sem custos, peguei o dinheiro e fui no Paraguai na época, de ônibus, comprei a máquina, voltei comecei trabalhar feliz com a máquina nova, esqueci feijoada”.

Mas, a qualidade da primeira edição fez com que amigos despertassem em Maranhão o desejo de dar continuidade ao evento. Desde então, a Feijoada se consolidou, atraindo centenas de pessoas todos os anos. “No ano seguinte, uma amiga minha tem um restaurante famoso em Belo Horizonte, chama Vitelo´s, a Sônia Garzon falou: ‘Maranhão, joga a máquina fora, faz outra feijoada, foi muito boa’. Aí fiz uma para 200 pessoas no mesmo andar do hotel. Fiz um negócio bacana, personalizado, todo mundo tinha um nome gravado na camisa e naquela época as coisas eram muito boas, as vacas eram gordas. E foi crescendo. Completamos 33 edições em Belo Horizonte, o ano de 2011 fizemos a primeira edição em São Luís, foram 118 mineiros de Belo Horizonte. A secretaria de turismo ficou louca quando viu esse tanto de gente de Minas Gerais lá em São Luís”.

Conforme Maranhão, Minas abraçou o evento. “Estamos rodando com a feijoada por aí vamos fazer agora aqui no dia 23 de novembro no Ceasa de Caratinga e depois o ano que vem nós vamos fazer no Ceasa de Belo Horizonte, em maio e vamos fazendo feijoada”.

A feijoada mistura a culinária típica brasileira com atrações culturais. Além da feijoada completa, o evento oferece iguarias mineiras, como doces e queijos, bebidas como caipifrutas e cerveja, tudo incluso no ingresso, que também dá direito a uma camiseta personalizada do evento. “A feijoada do Maranhão sempre foi feita com muito carinho, muito bem feita para ninguém pôr defeito, todo mundo que vai sai feliz porque comeu o produto de primeira. A festa tem que ter animação, música boa e boa comida. A feijoada, para começar, a gente tem que colocar uma mesa de tira gosto, que se você não quiser comer a feijoada no começo, você vai no tira gosto, a mandioquinha, torresmo, linguiça. Beliscando e tomando sua cervejinha. Isso que atrai as pessoas, as caipi fruta bem elaboradas”.

A FEIJOADA EM CARATINGA

A programação da Feijoada do Maranhão em Caratinga começa no dia 22 de novembro de 2024, com uma Feira de Equipamentos aberta ao público. No dia 23 de novembro, das 13h às 18h, acontece a tão aguardada Feijoada na sede da Ceasa.

O passaporte para o evento inclui uma camiseta-convite que dá direito à feijoada completa, frutas, chopp, água, refrigerante e sobremesas com doces mineiros, como frisa o organizador Fernando Cunha. “Caratinga vai ter uma oportunidade ímpar. Quem for não vai se arrepender porque é muito bom. E você vai montar a feijoada do seu jeito, porque vem tudo separadinho. É tudo fresquinho, e open bar e open food. Você comprou a camisa e está dentro do evento. E temos também o caráter social do evento com a destinação de parte da renda da venda das camisas para o Núcleo”.

Para garantir o ingresso ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (31) 99235-3540.