Feijoada Beneficente em prol da AMAC

CARATINGA– A Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac) conta com a solidariedade da população. Para auxiliar no custeio das despesas da instituição, acontecerá no sábado (9), o evento Feijoada Beneficente, a partir de 12h, no trailer da Tia Marilda (próximo ao Centro Automotivo Magalhães).

Marilda Wilma, a “Tia Marilda”, destaca a importância de as pessoas prestigiarem o evento. “Todo mundo está convidado, para ajudar a Amac, que está precisando de doação. Vai ser uma tarde de lazer, vai ter música ao vivo, pula-pula para as crianças e uma feijoada com os aperitivos. Tem estacionamento, tranquilo, um lugar bacana, para ficar bem à vontade”.

Os ingressos estão disponíveis pelo valor R$ 20 e podem ser adquiridos no trailer ou diretamente na Amac. “Representa muito mais que um ingresso, mas, ajudar a Amac. Todos são convidados”, finaliza.