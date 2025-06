Fecomércio na Rua acontece em Manhuaçu nesta semana

MANHUAÇU – O Sistema Fecomércio MG na Rua, evento itinerante do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, chega em Manhuaçu nesta quinta-feira, dia 26 de junho, e prossegue até o dia 29 (domingo). O evento, com todas as atividades gratuitas, será realizado na Praça Cordovil Pinto Coelho, s/n, Centro. O Inova Varejo, evento gratuito que acontece na quinta (26), dedicado aos empresários do comércio de Manhuaçu, aceita inscrições no endereço: www.fecomercionarua.com.br

Este é o terceiro ano do projeto que, em Manhuaçu, realiza sua 26ª edição. O Sistema Fecomércio MG na Rua movimenta o comércio da cidade, antes e depois do evento, com uma temporada de promoções de duas semanas ininterruptas.

A Liquida Fecomércio, que acontece entre os dias 23/06 e 06/07, oferece boas oportunidades de compra para a população com descontos que chegam a 50%.

A passagem do Sistema Fecomércio MG na Rua leva show de graça e de qualidade para a população. No dia 27, sexta-feira, o cantor Xande de Pilares se apresenta no Palco Fecomércio MG que será montado no Clube UBA Sede Campestre: BR 262 – Km 40, bairro Ponte da Aldeia. A Banda Roça Nova, de Manhuaçu, faz a apresentação de abertura da noite.

O Sistema Fecomércio MG na Rua contará ainda com a realização de projetos itinerantes de saúde, lazer a gastronomia do Sesc e Senac oferecendo à população serviços de saúde, atividades recreativas e oficinas.

Incentivo ao comércio local

Dias antes da realização do evento, representantes da Fecomércio MG fazem contato com os empresários do comércio que organizam uma temporada de promoções e liquidações. Desta forma, desde antes de o evento começar propriamente, ele já impulsiona o comércio local e proporciona o acesso da população de Manhuaçu a produtos e serviços com preços diferenciados.

Após o encerramento do evento, o Sistema Fecomércio na Rua desempenhará um papel crucial no fortalecimento do varejo em Manhuaçu oferecendo uma oportunidade única para as empresas da cidade. Todas as empresas cadastradas no Liquida Fecomércio terão a chance de passar por um diagnóstico realizado pelos consultores do Senac, especialistas em capacitação.

Inova Varejo – Evento gratuito com Fred Rocha

O Inova Varejo é um evento especialmente montado para os empresários do comércio que participam do Sistema Fecomércio MG na Rua. Ele chega a Manhuaçu com palestra e informações sobre o segmento do varejo e propicia o compartilhamento de experiências entre os participantes – contribuindo com inovação e incentivo para o desenvolvimento de todo o comércio da cidade.

O especialista em vendas, varejo e consumo, com 27 anos de experiência no ramo, Fred Rocha, vai ministrar a palestra no Inova Varejo em Manhuaçu. O palestrante é diretor estatutário, conselheiro e presidente do conselho consultivo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). É professor convidado de FGV, ESPM, USP, ABF PUC PR e Franchising University e professor de vários cursos MBA de varejo e franchising no Brasil.

O evento gratuito Inova Varejo será realizado às 18h de quinta (26) no Espaço Hotel Itália: rua Maria Bracks Abi-Ackel, 236, Centro (Salão da Conferência – andar C) As inscrições gratuitas para participação no Inova Varejo podem ser feitas no site do evento Sistema Fecomércio MG na Rua: www.fecomercionarua.com.br.

Unidades Móveis Sesc e Senac com serviços gratuitos

Durante o Sistema Fecomércio MG na Rua em Manhuaçu, as carretas do Sesc e do Senac desempenham uma função importante que é a de levar assistência à saúde, cultura e lazer, capacitação para o trabalho no comércio e oficinas de gastronomia. Todas as atividades das carretas são gratuitas.

Os atendimentos de OdontoSesc, MedSesc Oftalmologia, Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional serão destinados a trabalhadores do comércio encaminhados pelo Sindicato do Comércio de Manhuaçu. A unidade do MedSesc Oftalmologia estará no município entre os dias 26/05 e 27/06, realizando consultas e exames oftalmológicos (tais como tonometria e auto refração computadorizadas, refração, fundo de olho, biomicroscopia). Entre os dias 26/05 e 27/06, a carreta OdontoSesc fará atendimentos à população, promovendo a melhoria da qualidade de vida e orientações vinculadas à saúde bucal. E, por meio da equipe de Nutrição do Sesc, entre os dias 26/05 e 27/06, serão oferecidas avaliações de bioimpedância, que mensura o percentual de gordura e massa muscular dos indivíduos, oferecendo a eles orientações nutricionais que tratam de hábitos alimentares, visando promover mais saúde e qualidade de vida ao público atendido.

Atrações artísticas do Sistema Fecomércio MG na Rua – Manhuaçu

XANDE DE PILARES

Xande de Pilares, nascido e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, é um dos nomes mais emblemáticos do samba e do pagode contemporâneo. Como um dos fundadores do grupo Revelação, ele ajudou a moldar o cenário musical brasileiro, lançando nove álbuns e quatro DVDs que marcaram época, com sucessos inesquecíveis como “Tá Escrito” e “Deixa Acontecer”.

Em 2014, Xande iniciou sua carreira solo com o álbum “Perseverança”, ganhando ainda mais visibilidade ao participar do programa “Esquenta”, apresentado por Regina Casé. Três anos depois, em 2017, lançou o CD “Esse Menino Sou Eu”, reafirmando sua identidade musical e sua conexão com as raízes do samba.

Ao longo de sua trajetória, suas composições foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e Zeca Pagodinho. Seu talento foi reconhecido com prêmios importantes, como o Estandarte de Ouro e o Tamborim de Ouro. Em 2019, Xande realizou suas primeiras turnês pela Europa e celebrou a escolha de “Tá Escrito” como tema de abertura da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

No final daquele mesmo ano, gravou seu primeiro DVD solo, “Xande de Pilares – Nos Braços do Povo”, com participações especiais de amigos e ícones do samba, como Diogo Nogueira e Jorge Aragão.

Atualmente, Xande de Pilares está focado na divulgação dos blocos “Alô Bateria” e “Amor e Samba”, que integram seu novo DVD, também intitulado “Esse Menino Sou Eu”, reafirmando sua paixão pelo samba e seu compromisso com a cultura popular brasileira.

BANDA ROÇA NOVA

Roça Nova é uma banda brasileira independente, formada em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais. A banda cria um som único denominado “Caipigroove”. O ritmo é uma mistura de música caipira, ritmos afro-latinos, rock psicodélico com influências contemporâneas.

A banda já se apresentou em Festivais como o João Rock (SP), Festival da Mata (MG), Delírio Tropical (ES) e somou em eventos com participações de grandes artistas, como Baianasystem, Marina Sena, Armandinho, Di Melo, Fino Coletivo, dentre outros.

O novo trabalho marca uma fase de renovação artística e consolida o estilo próprio do grupo, o “caipigroove” — uma fusão criativa entre congado, folia de reis, baião, ijexá, funk, psicodelia e música caipira.

Formada por Bernardo Leitão (percussão), Hector Eiterer (baixo), João Manga (bateria), Marco Maia (guitarra), Pedro Tasca (voz e violão), Tiago Croce (viola caipira e rabeca) e Thalles Oliveira (percussão), a Roça Nova aposta em um processo criativo coletivo.

CIRCO DO SUFOCO

Nesse espetáculo, Sufoco esforça-se para colocar em cena todas as atrações de um grande circo. Mas ele conta apenas com um palhaço no elenco: ele mesmo! Em meio a confusões e tropeços, Sufoco revela-se um multi-artista: é mágico, malabarista, acrobata, músico e equilibrista. Um espetáculo cheio de virtuosismo técnico, comicidade e emoção.

PLAYKIDS – ESPETÁCULO “ALEGRIA NA RUA”

O grupo Playkids, de Manhuaçu (MG), encanta o público com o espetáculo “Alegria na Rua”, uma vibrante celebração da arte de rua que mistura teatro, música, dança e palhaçaria. Com personagens cativantes como os palhaços Alegria e Sorriso, o grupo leva diversão e emoção para crianças e adultos em uma apresentação repleta de cores, risos e interação com o público.

GRUPO SOUL GUETTO

Diretamente das ruas do Taquaril, em Belo Horizonte, o grupo Soul Guetto vem conquistando espaço e reconhecimento na cena da dança urbana brasileira. Formado por jovens da periferia, o coletivo se destaca por sua potência artística, engajamento social e coreografias que misturam estilos como hip hop, street dance e funk.

Mais do que dança, o Soul Guetto representa resistência, criatividade e transformação. Cada apresentação é um grito de expressão e pertencimento, reafirmando o poder da arte como ferramenta de inclusão e mudança.

PROGRAMAÇÃO – FECOMÉRCIO MG NA RUA MANHUAÇU – de 26 a 29/06

Local do evento: Praça Cordovil Pinto Coelho, s/n – Centro, Manhuaçu / MG Show: Clube UBA Sede Campestre: BR 262 – Km 40 Bairro Ponte da Aldeia, Manhuaçu / MG

Quinta-feira: das 7h às 17h

Sexta-feira: das 7h às 00h

Sábado: das 8h às 17h

Domingo: das 8h às 17h

Quinta 26/06 – Início: 07h30 Término: 23h

Atendimento Saúde: *MedSesc Oftalmologia | OdontoSesc| Nutrição – 7h30 15h30

Carreta de Gastronomia – Panqueca- 9h às 1h

Ação Bem-Estar – Aferição de pressão e glicemia – 9h às 17h

Atividades recreativas no Palco Pocket – 9h às 17h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 9h às 17h

Ação Bem-Estar – Corte de cabelo masculino – 9h às 12h

Ação Bem-Estar – Quick Massage – 13h às 17h

Carreta de Gastronomia – Bombom – 14h às 16h

Sexta 27/06 – Início: 7h30 Término: 23h

Atendimento Saúde: *MedSesc Oftalmologia | OdontoSesc| Nutrição – 7h30 às 15h30

Carreta de Gastronomia – Risoto – 9h às 11h

Ação Bem-Estar – Aferição de pressão e glicemia – 9h às 17h

Atividades recreativas no Palco Pocket – 9h às 17h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 9h às 17h

Ação Bem-Estar – Corte de cabelo masculino – 9h às12h

Carreta de Gastronomia – Bombom – 14h às 16h

Ação Bem-Estar – Quick Massage – 13h às 17h

Palco Fecomércio – show Banda Roça Nova e show Xande

de Pilares – 20h às 23h

Sábado 28/06- Início: 09h Término: 17h

Carreta de Gastronomia – Risoto – 9h às 11h

Ação Bem-Estar – Aferição de pressão e glicemia – 9h às 17h

Atividades recreativas no Palco Pocket – 9h às 17h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 9h às 17h

Espaço de Lazer – 9h às 17h

Ação Bem-Estar – Quick Massage – 9h às 12h

Ação Bem-Estar – Corte de cabelo masculino – 13h às 17h

Carreta de Gastronomia – Panqueca – 14h às 16h

Atração cultural – apresentação de dança Grupo Soul Guetto – 15h às 16h

Domingo 29/06- Início: 09h Término: 17h

Carreta de Gastronomia – Risoto – 9h às 11h

Ação Bem-Estar – Aferição de pressão e glicemia – 9h às 17h

Atividades recreativas no Palco Pocket – 9h às 17h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 9h às 17h

Espaço de Lazer – 9h às 17h

Ação Bem-Estar – Quick Massage – 9h às 12h

Atração cultural – apresentação circense com o Circo Playkids – 10h às 11h

Ação Bem-Estar – Corte de cabelo masculino – 13h às 17h

Carreta de Gastronomia – Bombom – 14h às 16h

Atração cultural – apresentação circense com o Circo do Sufoco – 15h às 16h

