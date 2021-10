FECHADA COM A MASSA BRUTA

Atleta de Santa Rita de Minas entra para a primeira equipe de categoria de base do Red Bull Bragantino

DA REDAÇÃO – A atleta Vitória Eugênia do Carmo Oliveira, de Santa Rita de Minas, agora faz parte da primeira equipe de categoria de base do Red Bull Bragantino. A atleta, que foi acompanhada pelo treinador Norivan Paiva Moreira, compõe o elenco sub-17 e deve disputar as principais competições nacionais.

Norivan auxiliou Vitória na transição do futsal para o futebol do campo, pois a atleta deu os primeiros passos na carreira nas quadras. Ele explica que para a criança, adolescente ou jovem que deseja ser atleta profissional precisa ficar atento a alguns fatores. “O primeiro é a família comprar a ideia, estar empenhada, saber que vai passar muita dificuldade, tem que ter investimentos, para chegar lá. Comprar ideia não entra só na questão financeira, mas, o suporte psicológico. Outro ponto é que o atleta deve estar preparado mentalmente, nesse quesito entram questões de sacrifício, tem que entender que a vida vai ser diferente. Vai poder divertir com os amigos, mas, tem que ter hora para tudo. Tem que ter uma boa alimentação, hora de descanso considerável, pois, o treino será uma rotina de vida. E terá que abdicar de certas coisas, perder noites de sono”.

O treinador utiliza uma frase de Oscar Schmidt para ilustrar o seu raciocínio “Não existe talento sem treinamento”. Acrescentando que toda uma estrutura é necessária para o desenvolvimento do atleta. “Ele vai ter que ter uma vida de jogador profissional, porém, ainda não recebendo nada. E a terceira parte é procurar um profissional competente da área para instruir ele, para crescer fisicamente, tecnicamente e psicologicamente no esporte. Esses fatores influenciam muito para quem busca se tornar um atleta e quanto mais cedo ingressar nessa vida, maior a evolução e chance de ser um atleta profissional. Se começou tarde é uma corrida contra o tempo, pois a equipes procuram atletas novos para moldar de acordo com a filosofia do clube”.

Além disso, Norivan considera que a busca pelo conhecimento é fundamental. “Também é muito importante o estudo, a leitura, buscar informações nas mais diferentes áreas, ler jornais. Estudos científicos comprovam que quanto mais inteligente é a pessoa, mais rápido consegue raciocinar ou entender o jogo. Ou seja, mais facilidade para resolver os problemas durante a partida”.

Para quem desejar conhecer o trabalho que Norivan realiza na área esportiva, o contato é 33 98805-7762.

Diretamente do clube, Vitória respondeu a uma entrevista e destacou sua trajetória e expectativas para essa nova fase em sua carreira:

Fale um pouco sobre sua trajetória

Jogo futebol desde os meus sete anos. Aos meus 12 anos, no ano de 2017, joguei meu primeiro Campeonato de Futsal pela Federação Mineira, na equipe de Filadélfia Futsal de Governador Valadares. No ano seguinte, joguei no América Futebol Clube de Caratinga e em 2019, me mudei para Governador Valadares para jogar mais um ano com a equipe do Filadélfia. Nesse período de três anos tive a honra de ganhar vários campeonatos de futsal, como o Mineiro sub-13 (2017), Copa Pitangui sub-13 (2018), todas as etapas do JEMG módulo I futsal, JEB’S e Jogos escolares da juventude conhecido como brasileiro (2019).

No ano de 2020 comecei a jogar futebol de campo. Tive o privilégio de jogar pelo Ideal Futebol Clube/Ipatinga na categoria profissional com apenas 15 anos. Foi uma experiência incrível que com certeza contribuiu muito na minha evolução. Neste ano de 2021 tive uma passagem de três meses pelo Audax Osasco – SP. E agora estou fechada com a Massa Bruta. Aqui é Red Bull!

Como foi a sua preparação?

Já vinha me preparando muito na minha cidade com o meu personal trainer Norivan, desde o início do ano de 2020, para novos desafios que sabíamos que estavam por vir. Pois, todo trabalho, gera resultado algum dia. E eu e ele sempre acreditamos que o trabalho é essencial para tudo que queremos conquistar nessa vida. E se hoje estou conquistando algumas coisas, podem ter certeza que foi através do trabalho duro, dia após dia, a disciplina, e a resiliência. O Norivan esteve do meu lado esse período inteiro, sempre acreditando em mim, cobrando demais dos meus resultados e isso tudo me ajudou a me tornar, não só como atleta, uma pessoa melhor também. E com essa nossa amizade, sempre quando consigo ir ver minha família em Santa Rita de Minas, não deixo de ir lá treinar com ele. Realmente é um excelente profissional que faz um trabalho de muita qualidade com todos os seus alunos. Gratidão por todos aprendizados.

Quais são suas expectativas na equipe do Red Bull?

As expectativas são as melhores. Ambiente muito leve, grupo unido demais, comissão que está se esforçando o máximo para ver a gente lá em cima. Equipe profissional feminina torcendo muito pela gente, todas muito animadas com esse novo time e nova categoria de base do Red Bull Bragantino.

Como você avalia o mercado do futebol feminino atualmente?

Acho que hoje em dia nem se compara com os anos anteriores, com a obrigatoriedade de todos os clubes da série A1 do futebol masculino profissional terem times femininos ajudou muito. Hoje em dia se encontra mais oportunidades para ser jogadora de futebol, mas, ainda não é tão fácil quanto parece.

O que você ainda espera alcançar como jogadora profissional?

Espero conquistar muitos títulos com essa camisa gigante do Red Bull. Quero algum dia poder ser campeã brasileira de futebol, espero muito poder ser convocada pela seleção algum dia também.

Quais são suas considerações finais?

Agradeço a todos que me ajudaram de alguma forma, por estar chegando aonde eu estou hoje. Gratidão é a palavra que me define. Gratidão por todos os familiares e amigos que estiveram comigo todo este tempo! Vamo com tudo, foguete não tem ré.