Febraban dá dicas para folião usar seu cartão com segurança no Carnaval

Antes de sair de casa, ajuste os limites do Pix para valores que for realmente usar na festa e habilite as ferramentas de segurança do aparelho

DA REDAÇÃO – O Carnaval está chegando e os blocos já estão nas ruas nas pré-comemorações da data, que começam nesse final de semana (22 e 23 de fevereiro) em várias localidades do país. A Febraban reforça nesta época do ano sua comunicação para que os clientes fiquem atentos para não caírem em golpes e, assim, aproveitarem a data em completa segurança.

Quem gosta de cair na folia precisa redobrar a atenção: é na aglomeração que criminosos aproveitam para furtar celulares e também apostam na distração dos foliões na hora dos pagamentos com cartão para trocá-los ou aplicar o “golpe da maquininha”.

Golpistas que trabalham como vendedores prestam atenção quando você digita sua senha na maquininha e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com o cartão e a senha, fazem compras usando o seu dinheiro. Preste muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão.

O campo de senha deve mostrar apenas asteriscos. O cliente também não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. E é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha, e confira se o cartão devolvido é realmente o seu.

“Todo usuário pode configurar, no app do seu banco, o limite de transferência via Pix. A medida é importante para auxiliar na gestão e controle de transações e a funcionalidade está disponível no internet banking e nos aplicativos bancários na área ‘Meus Limites Pix’. Antes de sair de casa para curtir os blocos, revise o limite para valores que for realmente usar na festa e não esqueça também de habilitar as ferramentas de segurança do aparelho”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

A Febraban orienta também que o cliente desabilite temporariamente o pagamento por aproximação dos cartões de crédito e débito, mantendo apenas a possibilidade por inserção dos respectivos cartões nas maquininhas.

“Caso o cliente queira manter a função de pagamento por aproximação, recomendamos que o cadastramento dos cartões de crédito seja feito apenas no aplicativo wallet dos smartphones, utilizando o pagamento por aproximação apenas pelo celular. O cartão de crédito só ficará ativo no wallet do aparelho após o desbloqueio do celular pela pessoa mediante mecanismos de segurança de cada banco”, complementa Faria.

O folião também pode pedir o comprovante impresso da transação ou verificar se o valor está correto nas mensagens SMS que recebe no aplicativo do banco. Isso vale também para as operações feitas para pagamentos por aproximação.

Celulares

O folião também deve redobrar a atenção com seu celular. Assim como o cartão, é importante não guardar o aparelho solto em bolsos.

No caso de roubos e furtos de celulares, quando ocorrem em via pública, durante o uso, os criminosos têm acesso ao aparelho já desbloqueado e, a partir daí, realizam pesquisas por senhas eventualmente armazenadas em aplicativos e sites. De posse dessas informações, tentam ingressar no aplicativo do banco.

A Febraban esclarece que os aplicativos dos bancos contam com o máximo de segurança em todas as suas etapas, desde o seu desenvolvimento até a sua utilização. Não há registro de violação da segurança desses aplicativos, os quais contam com o que existe de mais moderno no mundo para este assunto. Além disso, para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente e outro fator de autenticação definido por cada instituição.