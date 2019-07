Fé, Solidariedade e Rock n’Roll

A banda Sagrra, de Inhapim, é uma das organizadoras do evento

IPATINGA– Acontecerá no próximo sábado (20), no Parque Ipanema, em Ipatinga, o evento Solidarious Rock Park, tendo como foco a solidariedade, ação social, caridade às pessoas que necessitam de agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis. A banda Sagrra é uma das organizadoras do evento.

O vocalista Lyzandro Cardoso, que é de Inhapim, explica que será um momento de festa e ação solidária. “Também o entretenimento e uma forma de reunirmos alguns amigos, parceiros que têm a mesma sede em fazer algo concreto, dispondo sua arte ou sua prestação de Serviço, lembrando que este inverno e um dos mais severos dos últimos anos. É importante que toda a comunidade participe, inclusive das cidades vizinhas, fora da região do Vale Do Aço, tais como Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, Dom Cavati, São João do Oriente e Iapu e outras. Lembrando que o evento é gratuito, mas é sugerido a todos que levem um agasalho, cobertores, pois é a forma de fazer uma conexão com quem realmente necessitam”.

O evento contará com cinco bandas de rock cristã de diferentes vertentes dentro do estilo: Traumma, ALPS, Fora da Caixa e Sagrra, além da 2 ao quadrado (Hip Hop). “Queremos fazer nossa parte pelos menos favorecidos, pois o pior que este frio que pode causar morte por hipotermia, é a frieza da alma”, afirma Magaly Mello Dias, idealizadora do evento.