Fé Para 2021 (parte I) – O Problema da Fé Metastática

Com todos os problemas causados no ano de 2020 muitos concordam que “ter fé” é uma das coisas que mais precisamos para 2021. Todos esperam um 2021 diferente e a maior parte das pessoas sustentam seus desejos na esperança e na fé. Mas qual tipo de fé devemos ter e cultivar em 2021?

Muitas são as compreensões que agregamos dentro do conceito de “fé”, onde muitos conservam para si várias compreensões de fé diferentes e que acham inúmeras formas de manifestações, que muitas vezes se apresentam como expressões de nossos desejos e vontades particulares. Nesse texto, falarei de uma forma de “fé” denominada de “fé metastática” e, na segunda parte, pretendo falar de mais duas formas e, a partir da análise das três, propor aquela que, a meu ver, mais se enquadra em nossa situação atual.

Muitos esperam que as coisas mudem no ano que se iniciou e, a partir disso, parecem esperar que tudo mude de uma hora para outra, num estalar de dedos, por meio de determinadas ações humanas, representadas pela ciência, tecnologia, e pelas ideologias e movimentos sociais, transformando toda a realidade em um único instante. O filósofo alemão – naturalizado americano – Eric Voegelin chama essa forma de crença de “fé metastática”, ou seja, a fé na transformação completa de toda a realidade, transformando o mundo em que vivemos em uma espécie de paraíso, utilizando-se da ciência e/ou das ideologias e revoluções sociais para alcançar tal intento. Segundo Eric Voegelin, “a fé metastática é uma das grandes, se não a principal, fonte de desordem no mundo contemporâneo”, e que devemos buscar remédios contra ela antes que ela nos destrua. A fé metastática não imita a estrutura da fé demonstrada na realização de um milagre, mas na estrutura de fé que embasa o Apocalipse.

Tal crença encontra sua base na transformação completa que ocorrerá em toda a realidade na vinda de Cristo, onde haverá a instauração de novos céus e nova terra, expostos pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, trazendo ao universo um novo estado de paraíso. Tal transformação completa, a nível universal, cosmológico, e metafísico, somente acontecerá nesse momento único e excepcional, de maneira que, em nossa situação atual, tal tipo de “fé” somente nos afastará da verdadeira realidade que se apresenta a todos nós.

Essa transformação com base na fé metastática não acontecerá em nossa situação atual, ainda mais se esperarmos que ela aconteça pelas mãos e meios humanos, de forma que essa forma de crença somente nos aliena da verdadeira realidade da qual nos encontramos.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com