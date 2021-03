FÉ EM MEIO À PANDEMIA

Assembleia de Deus realiza culto na porta do Casu

CARATINGA – Em um momento de tantas incertezas, sofrimento, e de perdas caudadas pela pandemia do novo coronavírus, membros da igreja Assembleia de Deus encontraram uma forma de levar fé, esperança e amor para os pacientes e profissionais da saúde que estão no hospital Casu- Irmã Denise.

O pastor Gilberto Luiz da Silva, que há dois anos está à frente da Assembleia de Deus, que fica na rua Princesa Isabel, conta que a ideia do culto no sistema drive-in (dentro dos carros), na porta do Casu, surgiu da necessidade de acompanhar as “famílias nesse momento tão difícil, e também apoiar os profissionais da área da saúde”.

Com isso, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h15, cerca de 80 membros da igreja clamam a Deus através de oração e louvor por todas as pessoas que estão no Casu, e pelas autoridades constituídas no município, estado e federação. O culto tem a duração média de 40 minutos.

Nesta última sexta-feira (26), mais um culto respeitando o distanciamento social foi realizado no Casu. Alguns profissionais de saúde fizeram questão de ficar na porta para acompanhar o culto e as palavras do pastor. “A mensagem que deixo para os que estão sendo tratados é que estamos com vocês nesse momento difícil, e que a igreja está orando para que vossas saúdes sejam recuperadas. Uma das formas de demonstrarmos o amor é essa, foi assim que Cristo ensinou, amando ao próximo e lhe ajudando sempre que necessitar”, ressaltou o pastor Gilberto.

O pastor Gilberto também deixa um alerta a todos caratinguenses. “É hora de juntarmos forças, sermos conscientes e cada um fazer o que estiver no seu alcance. Somos um povo forte e corajoso e com fé em Deus venceremos essa batalha. Juntos somos mais fortes!”, concluiu o pastor.

Membros da igreja oram pelos enfermos e profissionais de saúde do Casu