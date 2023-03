FBI desmascara espião russo que se disfarçava de brasileiro

Um homem que se apresentava em Washington, D.C., nos Estados Unidos, como o estudante de pós-graduação brasileiro Victor Ferreira foi desmascarado como espião do serviço de inteligência russo, cujo nome verdadeiro é Sergey Cherkasov, de acordo com uma acusação de autoridades americanas divulgada nesta quarta-feira, 29.

Cherkasov passou quase uma década construindo a persona fictícia de Ferreira, de acordo com uma acusação do Departamento de Justiça apresentada na Justiça Federal na sexta-feira 24. Ele chegou aos Estados Unidos em 2018, quando foi aprovado na pós-graduação da Universidade Johns Hopkins, na capital americana, fingindo ser um esforçado estudante brasileiro de relações internacionais. Aos 33 anos, se passou por um aluno de 20.

Agente do Departamento Central de Inteligência (GRU) e originário de Kaliningrado, Cherkasov fazia parte de um círculo fechado de manipuladores russos cujo objetivo era se infiltrar em D.C., forjando conexões com os órgãos americanos de segurança, do Departamento de Estado à CIA.

Uma certidão de nascimento substituta, com o nome de “Victor Muller Ferreira”, foi supostamente emitida em 2009, um ano antes de Cherkasov entrar no Brasil, de acordo com arquivos de tribunais brasileiros. Depois, há registro de uma carteira de motorista com o mesmo nome, mas com a foto de alguém que não era Cherkasov. Tudo isso sugere que oficiais russos abriram caminho para o espião com antecedência.

Aproveitando-se de vulnerabilidades no sistema de imigração e manutenção de registros do Brasil, o Kremlin também contou com ajuda de autoridades brasileiras. Um tabelião que assinou muitas das submissões fraudulentas de Cherkasov recebeu presentes, incluindo um colar Swarovski, de acordo com a acusação dos Estados Unidos.

Depois de se firmar, Cherkasov passou a coletar documentos de residência adicionais sob a identidade de Ferreira, incluindo uma identidade de contribuinte, uma nova carteira de motorista com uma foto que realmente correspondesse à sua aparência, bem como um passaporte brasileiro.

