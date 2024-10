Fazendeiro reage, toma revólver e mata dois homens que estariam extorquindo-o

MUTUM – Uma ocorrência foi registrada no córrego Novo Horizonte, em Mutum, na noite desta terça-feira (1). Um fazendeiro, 35 anos, reagiu a extorsão, tomou revólver e matou dois homens.

Segundo a Polícia Militar, três indivíduos chegaram à residência de um fazendeiro com a intenção de extorqui-lo. Quando ele se recusou a entregar o dinheiro, dois dos suspeitos, de 21 e 47 anos, sacaram armas de fogo e apontaram em sua direção. Em resposta, o fazendeiro reagiu e, após uma luta, tomou a arma de um dos agressores, efetuando disparos que resultaram na morte dos dois.

O terceiro autor, um homem de 24 anos, fugiu do local e ainda teria efetuado disparos antes de ir embora. Ele foi visto por populares em uma cidade próxima e estaria ferido. As buscas pelo suspeito continuam.

Fonte: Portal Caparaó