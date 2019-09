Faveni oferece cursos de capacitação e mais 315 vagas de emprego

CARATINGA – Mais uma vez o Grupo Educacional Faveni contribui para a economia de Caratinga gerando 315 vagas de emprego. Porém, agora com uma grande inovação, pois serão oferecidas 700 vagas para um curso de capacitação profissional gratuito. Em entrevista coletiva na manhã de ontem, o presidente da Faveni Leandro Xavier Timóteo explicou como será o processo de escolha e contratação. Das 315 vagas, serão 300 para telemarketing, dez para administrativo e cinco para serviços gerais.

No mês de julho desse ano a Faveni abriu 100 vagas de emprego e recebeu 2.216 candidatos, formando uma fila enorme, que preencheu um quarteirão. Desta vez o processo será diferente, os currículos serão recebidos de 1º a 15 de outubro de 8h às 18h, na sede da empresa que fica à rua João Pinheiro, 204, no Centro. “Temos um diferencial, o pré-requisito para contratação agora é um curso de capacitação profissional, porque tive certa dificuldade em selecionar 100 pessoas da última vez. Então, a Faveni em parceria com a prefeitura que cederá o espaço, está oferecendo um curso de capacitação profissional para 700 interessados e desses contrataremos 315”, explicou o presidente da Faveni.

Os currículos serão entregues em mãos na Faveni, porque no mesmo dia será realizada uma entrevista com psicólogo para traçar o perfil do profissional.

O curso de capacitação será referente a rotinas administrativas, secretariado, atendimento, marketing pessoal, técnicas de vendas, operação de telemarketing e outros. “Independente dessas 700 pessoas que fizerem o curso e 315 trabalharem na Faveni, as demais estarão capacitadas para trabalhar em qualquer outra empresa, e assim teremos profissionais qualificados”, ressaltou Leandro.

O curso acontecerá será entre 1º e 29 de novembro, com carga horária de 60 horas, de segunda a sexta-feira, sendo três horas por dia.

Para se encaixar nas vagas disponíveis, o presidente da Faveni deixou algumas dicas: “pesquise se o cargo realmente te interessa e venha com vontade de trabalhar. Da primeira vez tivemos muitas pessoas sem experiência, por isso achei importante fazer o curso para dar oportunidade também a quem está em busca do primeiro emprego, porque a partir daí serão capacitados. Da mesma forma tivemos pessoas com mestrado e doutorado, que a vaga não atendia. As vagas são de vendas, onde a pessoa tem o salário mais a comissão, temos profissionais que conseguem tirar uma média salarial de R$3 a R$ 10 mil no telemarketing, o serviço administrativo é um salário em torno de R$ 1.700 a R$ 2 mil. E serviços gerais o salário comercial. Não adianta encher o currículo de coisas que não são verdadeiras, pois os psicólogos conseguem identificar”.

PROJETO EXAPANSÃO 2020

A Faveni está construindo uma nova sede na avenida Dário Grossi, um prédio moderno de 8 mil metros quadrados, com cinco andares, dos quais dois já estão prontos. “Pretendemos mudar assim que a Copasa finalizar a rede de esgoto. Os 400 profissionais que trabalham no centro vão para a nova sede enquanto são construídos os outros andares e o 315 que fazem parte do projeto de expansão 2020 irão trabalhar na atual sede”, explicou Leandro.

Leandro ressalta que o motivo dessas 315 contratações, é que no período de janeiro até julho deste ano, o grupo educacional Faveni adquiriu quatro novas instituições, então essas admissões fazem parte do projeto de expansão 2020. “Agora somos dez faculdades, um centro universitário e dois colégios. Nossos colégios estão entre 16 melhores do Rio Grande do Sul. É um trabalho que estamos fazendo muito importante e Caratinga foi escolhida para ser a central administrativa de tudo. A cidade hoje recebe recursos de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba, que é onde adquirimos a nova faculdade, então temos faculdades espalhadas em praticamente todo país e os polos de educação à distância também”, concluiu o presidente da Faveni.