Faveni fortalece o mercado de trabalho e abre 100 vagas de emprego

São 87 vagas para o call center, uma para serviços gerais e 12 para os setores administrativos

CARATINGA – ‘Crise’, ‘desemprego’ e ‘recessão’ são palavras comumente usadas atualmente. Mas na contramão dessa tendência pessimista, a Faveni anunciou a criação de 100 vagas de emprego especificamente para Caratinga. De acordo com o presidente da instituição, Leandro Xavier Timóteo, são 87 vagas para o call center, uma para serviços gerais e 12 para os setores administrativos. Os currículos devem ser entregues amanhã, a partir das 9h, na sede da empresa que fica à rua João Pinheiro, 204, no Centro.

A Faveni conta no momento com cerca de 1.200 colaboradores em toda a rede, além de 1.800 parceiros. Somente em Caratinga, a unidade de ensino conta com 400 funcionários.

ESTRUTURA

A Faveni é uma instituição de sucesso no ramo educacional com faculdades presenciais e domina a área do EaD (Educação a Distância). Ela tem a sede administrativa em Caratinga, oito faculdades em todo território nacional, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. São 350 polos e 1.800 locais de ofertas de pós-graduação. Em setembro inaugura a nova sede na avenida Dário Grossi com espaço bastante ampliado. “Fico muito feliz em poder colaborar com a empregabilidade em Caratinga, são 400 funcionários aqui dentro e essas 100 novas contratações ajudam bastante aquecer a economia. Estamos com projeto de expansão e pretendemos continuar com esta leva de contratações. Desde 2015, quando todas as instituições de ensino superior passaram a demitir, passei a contratar; quando pensavam em aumentar o valor, pensei em reduzir, e o grupo vem passando por esta expansão com aquisição de novas instituições e hoje estamos com estas oito faculdades e pretendemos fechar com mais duas aquisições ainda esse ano. Estamos indo na contramão da realidade do país e fico muito feliz em colaborar com Caratinga e em todas as cidades onde atuamos”, enfatizou o presidente Leandro Xavier Timóteo.

NOTA 5

Recentemente a Faveni recebeu a tão desejada Nota 5, que é a máxima em avaliação em instituições de ensino avaliadas pelo MEC. “Estamos muito felizes com a nota máxima no MEC, sinal de que nossa equipe está trabalhando com muita qualidade, muita seriedade, é um produto que apesar de ter um valor muito acessível, não deixou a qualidade de lado. Então estou muito feliz como toda minha equipe acadêmica, pedagógica e administrativa, porque a nota cinco nada mais é que o resultado do nosso trabalho”, disse Leandro.

O Grupo Faveni além de gerar muitos empregos, é voltado para o lado social e também se destaca por ajudar quem precisa. “A Faveni tem essa missão de colaborar e ajudo com muita satisfação a todas as solicitações que chegam, nem todas são divulgados na mídia, mas gostamos de ajudar”, concluiu o presidente Leandro Xavier Timóteo.