Fausto Silva passa por transplante de rim após agravamento de doença renal

Fausto Silva, 73, passou por um transplante de rim, na manhã de segunda-feira (26), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada a Splash pela unidade particular de saúde.

O que aconteceu

Apresentador deu entrada no hospital no dia 25 de fevereiro, para preparação para um transplante de rim, “em função do agravamento de uma doença renal crônica” , após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

“A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”

– Hospital Israelita Albert Einstein

Transplante de coração

Cirurgia acontece cerca de seis após após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele estava com um quadro de insuficiência cardíaca. Diante do agravamento da doença, ele foi incluído na lista de espera por um transplante de coração.

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão. Faustão deixou o hospital no dia 10 de setembro, após 36 dias internado.

Fonte: Uol