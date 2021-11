Fãs fazem último show para Marília Mendonça

Por volta de 21h, a Praça Cesário Alvim foi tomada por fãs da cantora Marília Mendonça. Como parte da homenagem, eles cantaram os principais sucessos da considerada “Rainha da Sofrência”. Se abraçavam, alguns não conseguiram conter as lágrimas. Muitos incrédulos com a tragédia.

Juliana Batista fez questão de acompanhar a homenagem. “Foi uma grande perda para o Brasil. Uma mulher humilde, guerreira, deixou seu legado, sua família, seus fãs. Sou de Bom Jesus do Galho, estou aqui representando minha cidade, todo mundo de luto. Quero mandar meu abraço de coração a todos os familiares”.

Yasmim Martins e Silva revela que conheceu o trabalho da cantora ainda em 2016 e se encantou de cara com um dos seus primeiros CDs. “Conheci a famosa ‘Infiel’ e veio esse amor de fã. Acompanho desde essa época. É muito triste, foi uma perca que abalou minha família, à família de todas as vítimas do avião e todo o Brasil. Foi uma das figuras mais importantes da música sertaneja atual no nosso País”.

Ela relata ainda o sentimento quando começaram a circular as primeiras informações sobre o acidente. “Eu tinha acabado de sair do trabalho, estava desnorteada inclusive, não estava querendo acreditar e, após isso, corri para casa, vi que já estava em todos os lugares, a proporção, que realmente era verdade. Estou aqui para homenagear, para a memória dela sempre estar viva”.