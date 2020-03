Farmácias registram intensa procura por álcool gel

Produto está em falta nas distribuidoras

CARATINGA- As farmácias da cidade têm registrado intensa procura por álcool em gel, produto utilizado para higienização das mãos.

Elizeu José Gonçalves, farmacêutico da Ibra Farma explica como a farmácia tem lidado com esta grande demanda. “A procura pelo álcool em gel está uma loucura, não está tendo para vender, não estamos conseguindo em nenhuma distribuidora, e quando consegue, em média de dez vidros para cada CNPJ. A demanda era mínima, ninguém se preparou para essa situação, a população está muito preocupada”.

O farmacêutico ainda destaca que há algumas medidas em alternativa ao uso deste produto, uma vez que algumas pessoas já têm encontrado dificuldades de encontrá-lo na cidade. “Não tendo álcool em gel não tem problema, pode comprar o álcool líquido 70 graus, ou comprar sabonete líquido, que é um produto anticéptico apropriado para isso, muito usado nos hospitais. O álcool em gel não é para ser usado apenas nesse período, mas sempre, para evitar diversas doenças”.

Quem também tem se preocupado com esse hábito de higiene é José Geraldo, 63 anos. Ele afirma que tem procurado se prevenir. “Todos os dias estou na praça do Calçadão, estou fazendo minha parte de conscientização, acho que não é motivo para pânico, devemos evitar aglomerações, apertos de mãos, abraços e o principal que é higiene, lavar as mãos”.