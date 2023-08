Farmácias já estão equipadas para iniciar oferta de exames clínicos

Testes rápidos para fins diagnósticos e de acompanhamento foram autorizados nesta terça-feira (01/08)

CARATINGA- Farmácias de Caratinga já estão equipadas aguardando apenas autorização da vigilância sanitária para ofertar exames clínicos.

Desde a terça-feira, 1° de agosto, as farmácias estão autorizadas a realizar pelo menos 47 tipos de exames. São testes e triagem que não substituem os exames laboratoriais tradicionais, ou seja, eles complementam o diagnóstico.

O DIÁRIO conseguiu apurar que pelo menos duas farmácias da cidade já estão com salas montadas e materiais disponíveis para iniciar os atendimentos: Drogaria Pacheco e Farmácia Indiana.

A reportagem conversou com a farmacêutica Lilian Faria, que enfatiza que são testes rápidos para fim de diagnóstico, mas, também acompanhamento. “Eles não excluem exames laboratoriais, são para triagem, para o paciente conseguir acompanhar, por exemplo, glicemia, o paciente diabético ou pré-diabético. É feito também de colesterol, para o paciente conseguir acompanhar. O Beta HCG, que é o de gravidez, ao invés da pessoa fazer o de urina, faz o de sangue aqui, o resultado em 30 minutos. Então, será mais viável para a população”.

Conforme Lilian, todos os testes têm o resultado dentro de 15 a 30 minutos e variam em preços. “Mas, são bem acessíveis. Lembrando que não precisa de pedido de exame do médico, o médico pode solicitar, mas, se a pessoa quiser pode chegar aqui na Indiana e fazer. A partir de semana que vem já vamos estar realizando esses testes”.

A rede de farmácias Indiana possui outras unidades em Caratinga, mas, somente a farmácia ao lado do Banco do Brasil realiza os testes, pois, possui a sala de atenção farmacêutica, própria para atendimento desses testes. “Tem todos os equipamentos, a Vigilância Sanitária autoriza a gente a realizar, tudo dentro da lei que entrou em vigor. Sai com laudo também, com todos os dados, caso o paciente precise mostrar ao médico. Outro caso muito comum também é a questão do dentista, vai fazer extração e precisa de um teste de glicemia 30 minutos antes, temos muitos casos assim e aqui vamos conseguir”.

Se tratando da Drogaria Pacheco, a reportagem não conseguiu gravar entrevista com a gerências, mas, apurou que os exames também serão ofertados em breve.

A Abrafarma diz que os serviços que podem ser executados são:

Beta-hCG

Dengue Antígeno NS1

Hemoglobina Glicada A1c

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Avaliação de Controle de Asma

Dengue Anticorpos IgG IgM

Glicemia

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hormônio Luteinizante (LH)

Toxoplasmose

Teste de Intolerância Alimentar

Exames do coração check-up completo

VSR – Vírus Sincicial Respiratório

VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Troponina Cardíaca

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular

Teste Rápido Streptococcus Grupo A

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Avaliação de Controle da Asma

Teste Rápido Proteína C Reativa

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Medição de Pressão arterial