Famílias de mais 18 cidades mineiras já podem se inscrever para receber gratuitamente a nova parabólica digital

Siga Antenado abre nova fase de agendamentos que vai beneficiar 19,4 mil famílias de menor renda inscritas no CadÚnico e que utilizam a parabólica tradicional

Moradores de mais 18 municípios de Minas Gerais devem ficar atentos. Cerca de 19,4 mil famílias de menor renda dessas cidades podem ter direito a receber gratuitamente a nova parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

O serviço é realizado por fases. Desta vez, o agendamento foi aberto em cidades como Alfenas, Almenara, Caratinga, Formiga, Nanuque, Resplendor, entre outras (veja a lista completa abaixo). Com isso, a Siga Antenado passa a estar presente em 457 municípios mineiros, podendo beneficiar cerca de 258 mil famílias.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital, é preciso estar inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa. Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital, espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que faça parte de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca que mais de 2,9 milhões de famílias em todo o país já foram beneficiadas com a nova parabólica digital. O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 (que também é WhatsApp) ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Confira a lista de cidades que tiveram agendamento aberto:

Alfenas

Almenara

Araçuaí

Boa Esperança

Caratinga

Engenheiro Navarro

Formiga

Jacutinga

Machado

Manhuaçu

Mantena

Matias Cardoso

Monte Sião

Nanuque

Nepomuceno

Resplendor

São Sebastião da Bela Vista

Três Marias

Foto: Siga Antenado/Divulgação