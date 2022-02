Familiares e amigos se despedem de Flávio Breder

Empresário do ramo de confecções notabilizou-se na cidade de Caratinga pelo perfil visionário

CARATINGA- Foi sepultado nesta segunda-feira (14), o corpo do empresário Flávio Breder. Flávio estava hospitalizado em Belo Horizonte e faleceu no domingo (13). O velório aconteceu na Segunda Igreja Presbiteriana, situada à Rua Coronel Antônio da Silva.

Flávio atuava no comércio varejista do ramo de confecções há mais de 50 anos, marcando seu nome na história de Caratinga com a empresa Leão dos Retalhos. Os filhos seguiram o talento do pai com diversos pontos comerciais na cidade.

O empresário foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), entre 1976 a 1978. Atualmente, era vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credileste. Flávio deixa a esposa Laila Lauar, os filhos Flávio, Rodrigo, Leonardo, Michele e netos.

REPERCUSSÃO

A morte de Flávio Breder repercutiu em toda a cidade. Muitas pessoas passaram pelo velório prestando suas últimas homenagens.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga emitiu nota a seguinte nota de pesar: “A Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga expressa seu mais profundo pesar pela morte do empresário Flávio Breder, nosso associado e amigo, proprietário da Loja Leão dos Retalhos. A perda do empresário que sempre trabalhou pelo bem de nosso comércio é irreparável. Sua trajetória no meio empresarial fica como exemplo de dedicação e empenho. A diretoria da CDL, associados e colaboradores expõe a sua consternação e solidariedade para com a família”.

O Sicoob Credileste também se manifestou dizendo que “o Sicoob Credileste perde um grande líder e transmite o pesar aos familiares e entes queridos, desejando que encontrem, conforto em saber que sempre será lembrado por todos. Nos lembraremos sempre, com muita saudade, daquele que se tornou importante na vida de todos que o cercavam pela sua amizade, sinceridade e lealdade”.

A Acic também divulgou nota lamentando a perda do empresário: “É com profundo pesar que a diretoria da Acic comunica o falecimento do nosso ex-presidente, Sr. Flávio Breder. Empresário, empreendedor e visionário, com uma passagem marcante pela nossa instituição no período de 1976 a 1978. Fundador da Sicoob Credileste juntamente com a diretoria da Acic à época, trabalhou incansavelmente pelo nosso comércio, gerando empregos e negócios na nossa comunidade. Uma perda irreparável para todos nós que o tínhamos como referência, estímulo e exemplo de amizade, sinceridade e lealdade. Flávio Breder deixa o seu legado de empreendedorismo à cidade, às novas gerações, aos familiares e amigos”.

A Fundação Educacional de Caratinga disse que lamenta profundamente o falecimento de Flávio Breder, que durante muito tempo foi membro da Assembleia Geral e Conselho Diretor da Fundação. “Além de ter atuado ativamente e colaborado para o desenvolvimento da Funec, foi referência na área do comércio e deixa um legado de empreendedorismo para Caratinga. Prestamos solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor”.