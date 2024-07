Familiar de militares que é das forças armadas dos Estados Unidos visita 62º BPM

CARATINGA – Na tarde desta terça-feira (30), o 62º Batalhão de Polícia Militar recebeu a visita do terceiro sargento Lucas Pereira, das forças Armadas dos Estados Unidos da América. O militar é neto do veterano soldado Silveira e sobrinho do sargento Novais e do sargento Michel Pereira, que o acompanhou durante a visita.

Natural de Caratinga, Lucas Pereira se mudou para os Estados Unidos aos 15 anos e atualmente serve nas Forças Armadas Americanas.

Durante a visita, sargento Lucas Pereira teve a oportunidade de conhecer as instalações do 62º BPM e compartilhar um pouco sobre sua rotina na base militar em Washington, EUA. Ele ingressou nas forças armadas americanas há pouco mais de dois anos e tem se destacado pelo seu compromisso e dedicação.

“A visita do Sargento Lucas Pereira foi um momento marcante, demonstrando a sua tradição familiar dentro do militarismo”, considerou o comando da unidade.