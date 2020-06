Família relata que paciente foi internada com leishmaniose e faleceu com diagnóstico de covid-19

CARATINGA- A família da paciente Maria de Lourdes Dias Baesie, 47 anos, do córrego do Suíço, que deu entrada no Casu- Hospital Irmã Denise no dia 19 de maio e faleceu no dia 19 de junho, procurou o DIÁRIO com o desejo de relatar informações adicionais a respeito dos motivos que levaram à sua internação e questionar a contaminação para covid-19.

A irmã de Maria, Lourdes Baese, destaca que a paciente deu entrada no hospital para tomar uma medicação para o coração, com feridas de Leishmaniose Tegumentar Americana e faleceu com diagnóstico de covid-19. Maria de Lourdes também tinha diabetes. “Ela estava em tratamento e a médica da policlínica que acompanhava ela, sugeriu que ela ficasse cinco dias internada em medicação para o coração”.

Ela encaminhou as guias para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e, assim, Maria de Lourdes foi encaminhada para o Hospital Casu. “Fui lá, estava bem, voltei na sexta-feira. Me solicitaram no hospital a pegar um remédio de leishmaniose par ela na policlínica. Peguei a medicação, levei, não me devolveram o resto não me deram mais atenção sobre. Somente me entregaram um papel de que ela ficaria internada ainda para tomar o remédio”.

Um documento apresentado à reportagem mostra uma solicitação à Gerência Regional de Saúde, citando que a paciente tinha lesões indolores com formato ovalado, na região do braço e perna esquerdos; necessitando de 52 ampolas para um tratamento de 20 dias.

Lourdes se recorda que a irmã era uma pessoa muito simples e que, apesar de com dificuldade, conseguia se comunicar com ela pelo telefone, já que ela estava consciente. Também ouviu algumas queixas de Maria de Lourdes. “Ela me disse que teve uma reação alérgica ao remédio, mas continuaram o tratamento. No dia que peguei o remédio, ela estava deitada na primeira cama, perto da porta, embaixo de um ar condicionado gelado, tremia de frio, ela me contou que pedia outra coberta e enfermeira não dava. No dia 4 de junho fui preocupada, pois já tinha começado aparecer alguns sintomas de resfriado nela, como tosse. Mas, a assistente social me garantiu que ela não pegaria contaminação, que era só uma alergia”.

Já no dia 8 de junho, Lourdes relata ter recebido uma mensagem de profissionais do hospital pela manhã, informando que a paciente estava apresentando sintomas de covid-19. “Eu questionei, porque antes eles me disseram que não tinha risco de contaminação. Falaram que ela estava no hospital, então qualquer objeto poderia estar contaminado, como uma caneta. Achei um absurdo que não tinham feito nem um teste rápido”.

Ainda após o diagnóstico positivo, Lourdes relata que o hospital solicitou a retirada de mais medicamentos para leishmaniose na policlínica. O relatório médico, citava o uso de três ampolas diárias por 15 dias, necessitando ainda de mais três por mais seis dias, um total de 18 ampolas. “Não me deram laudo, então cheguei lá e me negaram o remédio, me pediram para solicitar a receita ao Casu. Fui lá, eles não acharam o papel, depois conseguir retirar a medicação. Levaram ela para o isolamento, no dia 9 de junho os médicos foram só para fazer o exame do cotonete. Deram anticoagulante para ela, que deu hemorragia por três dias, ficou fraca, não levantava”.

Lourdes ressalta que o atestado de óbito aponta como causa a covid-19, mas ela faz seus questionamentos. “Acho que ela não morreu de covid, mas do descaso. Foi a cada dia deteriorando mais, ficou anêmica. Dizem que morreu de covid porque interessa a eles”.

CASU

O DIÁRIO encaminhou, ponto a ponto, os questionamentos em relação a este caso à Assessoria de Comunicação do Casu. O hospital encaminhou a seguinte nota, que será reproduzida na íntegra:

“Informamos que, sobre a paciente em questão, todos os esclarecimentos e orientações pertinentes ao caso já foram relatados à família. De modo que, sobre isso, não vamos nos manifestar publicamente. Caso os familiares desejem mais informações a equipe do Casu – Hospital Irmã Denise está à disposição para atendê-los. Em relação ao nosso compromisso com a saúde e com os desafios impostos pela pandemia, esclarecemos que todos os protocolos recomendados estão sendo praticados, e por isso a taxa de contaminação profissional é baixa.

Os colaboradores do hospital estão utilizando EPI’s adequadamente, os pacientes da área Covid-19 estão em isolamento. Realizamos testes em todos os funcionários semanalmente, mesmo os assintomáticos. Qualquer colaborador sintomático é testado com o PCR e imediatamente afastado. Se algum familiar de colaborador apresentar sintomas, o colaborador, mesmo estando assintomático, está sendo afastado e colhido o PCR. De maneira responsável e dedicada todas as medidas necessárias e exigidas estão sendo colocadas em prática diariamente na unidade para evitar qualquer tipo de contaminação”.