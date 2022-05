Família pede justiça por homicídio não desvendado

Polícia Civil afirma que estão sendo praticados todos os atos investigativos necessários

IMBÉ DE MINAS – No dia 25 de setembro de 2020, a família de Valtair de Oliveira, 41 anos à época, ficou destruída, depois a sua vida foi tirada de forma covarde, com dois tiros pelas costas e uma paulada na cabeça.

Passados quase dois anos do crime, a família clama por justiça, por uma resposta das autoridades competentes. Os pais de Valtair, Raimundo Maria de Oliveira, 75 anos e Maria das Graças de Oliveira, 68 anos, que moram em Belo Horizonte, estivem na manhã dessa segunda-feira (23), em Imbé de Minas, para junto do filho, Claudinei da Silva Oliveira, 36, e da neta Jeffenir Caroline de Oliveira, 20 anos (filha de Valtair), conversarem com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA.

Claudinei contou que no dia do crime, seu irmão estava trabalhando em Imbé de Minas no período de 7h às 16h, e quando terminou foi para o córrego do Rio Preto, se encontrar com uma mulher que estava namorando. “Por volta das 20h, meu irmão estava voltando para casa novamente, aqui no bairro Vitória, quando fizeram uma emboscada para ele, mataram numa crueldade danada, que onde eles mataram dava para ver ele saindo da casa da mulher. Deu pra pensar direitinho o que iriam fazer com ele, quando passou deram dois tiros nas costas dele, ele caiu, acabaram de matar a paulada. A gente fica revoltado, porque um crime tão brutal desse e até hoje a gente não tem resposta de nada, ninguém deu reposta à família. Meu irmão nunca foi um cara de confusão, era um cara tranquilo, não frequentava bar e nem festa, o negócio dele era trabalhar. A gente nem consegue ter suspeito, era muito conhecido aqui na cidade”, lamentou.

A senhora Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, disse que precisa saber quem tirou a vida de seu filho, e para isso pediu que a justiça seja feita. “Estou muito abalada, criei meus filhos com muita dificuldade, meu filho era muito trabalhador, criou as filhas dele. Ele era um pedreiro, muita casa que tem aqui nesse Imbé ele fez, comprou os seis alqueire de terra dele, teve o gadinho dele, depois apareceu essa mulher na vida dele, que a gente não sabe como é, a gente fala pouco, mas bem acertado. Quero que o delegado e o promotor de justiça façam alguma coisa pra mim, quero que descubram quem matou meu filho, meu filho não merecia essa morte, um menino trabalhador, convivia bem com todos, tiraram a vida dele à toa, quero saber quem fez essa ruindade, essa vingança. Eles armaram aquilo tudo, tiveram tempo de armar aquela emboscada para acabar com a vida do menino. Se a pessoa tira a vida de outra e ninguém faz nada, pode tirar de outra também. Queremos descobrir quem fez isso com ele, quero entender porque fez isso com ele. Eu vivo em uso de remédios até para parar de chorar. São nove filhos criados com muita dificuldade. A gente está sofrendo, é um sofrimento que não tem onde mais colocar, achei que isso nunca aconteceria comigo, porque meus meninos são muito trabalhadores. Quero que na justiça de Caratinga e de Imbé de Minas me ajudem”, pediu a mãe de Valtair.

Raimundo também disse que seu filho era trabalhador e não merecia o fim que teve. “Meu filho vivia no serviço, e como pai dele quero justiça, se a gente descobrir quem fez o crime a gente sabe com quem está mexendo”.

A filha de Valteir chorou muito durante a entrevista e também fez o pedido de justiça. “Meu pai era um homem muito bom, trabalhador, ajudava todo mundo, quero justiça do que fizeram com meu pai”, disse Jeffinir.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios, após tomar conhecimento da matéria veiculada no jornal Diário de Caratinga, informou que estão sendo praticados todos os atos investigativos necessários e com o objetivo de elucidação do crime de homicídio praticado no dia 25/09/2020, na cidade de Imbé de Minas, em desfavor da vítima V. O., de 41 anos.

De acordo com a autoridade policial responsável pelo inquérito, já foram cumpridas diversas diligências ao longo da investigação, “inclusive foram cumpridas medidas cautelares que foram sugeridas pelo advogado que representa a vítima”, ressaltou o delegado Sávio Assis Machado Moraes.

O inquérito encontra-se em tramitação e as investigações continuam.

Segundo o delegado Sávio, a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios continua empenhada no caso e tem empreendido esforços com o objetivo de dar uma resposta à família da vítima e à sociedade.