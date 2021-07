FAMÍLIA PEDE AJUDA

“Eu queria comer legumes”, disse a menina de sete anos

CARATINGA – Em meio a pandemia da covid-19, que já se estende por mais de um ano, diversas famílias foram afetadas pelo desemprego, e portanto não conseguem mais pagar aluguel, contas de água e luz, e até mesmo não conseguem comprar o que comer. Esse é o caso de Adriana Mendes Pereira, 29 anos, e Manoel José Batista, 38, que têm duas meninas de três e sete anos.

Morando em uma casa cedida por um conhecido, Adriana conta que o maior problema está sendo a falta de energia elétrica. “Não tem luz, entraram e roubaram todas as fiações, mudamos para tomar conta da casa. Estamos precisando de móveis, não temos geladeira, não temos cama. Uma professora ajudou com roupas para as crianças, só tenho um fogão e um botijão. Toda ajuda é bem vida”, disse Adriana.

Manoel, marido de Adriana, perdeu todos os documentos, o que dificulta ainda mais conseguir um emprego. “Meu marido estava trabalhando para um senhor no bairro Santa Zita, e quando foi carregar um caminhão, colocou a carteira em cima do carro, mas só lembrou quando chegou ao local de descarregar, aí já havia perdido. Ele está tentado tirar a segunda via da certidão de nascimento, da identidade, para renovar a carteira de motorista, no momento está sem qualquer documento. Ele é caminhoneiro, mas faz de tudo, é pedreiro também”.

Quando a reportagem perguntou para a filha de Adriana de apenas sete anos, o que ela gostaria de comer, ao contrário da maioria das crianças que gostam de chocolates, sorvetes ou lanches, ela respondeu: “Estou com vontade de comer o refogado de legumes da mamãe”.

Para quem quiser ajudar a família, o endereço é na avenida José Ferreira, número 139, bairro das Graças.