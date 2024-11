Família pede ajuda para trazer corpo do EUA para Caratinga

Uma tragédia acontecida no último sábado(2) deixou desolada uma família do distrito de Dom Modesto, zona rural de Caratinga.

Celson Glayson Dias, conhecido como “Celsinho”37 anos, morreu quando estava indo para o trabalho nos Estados Unidos.

O acidente aconteceu às 6h12 da manhã na Rota 495, na altura de Methuen, cidade em Massachusetts, perto da saída para a Rota 213.

A polícia suspeita que um outro veículo bateu atrás da picape, o que fez o carro dos brasileiros perder o controle e colidir violentamente contra uma árvore.

A reportagem esteve na manhã dessa segunda-feira(4) na casa dos pais de Celso, Marlene Ana Dias, 70 anos, e Geraldo Celso Dias, 73 anos. Eles estavam muito abatidos e não conseguiram falar sobre o assunto. Duas irmãs de Celso, Valéria e Gesselia, contaram o pouco que sabiam, mas por estarem muito abaladas também não puderam gravar entrevista.

De acordo com Marco Antônio da Silva, cunhado de Celso, as informações dão conta de que ele morreu no local do acidente, outro brasileiro morreu já no hospital, e os outros dois que estavam no carro tiveram ferimentos leves.

Celso estava nos EUA há cinco anos, e ligava para os pais por chamada de vídeo todos os dias. Ele trabalhava como carpinteiro e com o que recebia, cobria os gastos dos pais com tratamento de saúde e mandava pensão para os filhos.

Marlene e Geraldo estavam ansiosos para ver o filho, pois Celso já tinha comprado as passagens para que os pais passassem o natal com ele nos Estados Unidos. Faltava pouco para um reencontro, que não mais acontecerá em virtude de uma tragédia.

Celso deixa além dos pais, quatro irmãos, e dois filhos 11 anos e 19 anos, que moram em Caratinga.

TRANSLADO

A família de Celso soube nessa segunda-feira(4), que o seu corpo já está liberado, porém precisam de R$ 65 mil, quantia que precisam de ajuda para conseguir.

“Deve ser muito triste ter um filho nessa distância, e velar, mas não ter o corpo. A gente conta com a solidariedade da população que possa ajudar”, disse o cunhado.

Para que puder ajudar a família com qualquer valor a chave pix é 04707349650, e está em nome de Gessélia Aparecida Dias, irmã de Celso.