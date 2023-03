Família pede ajuda para levar idoso ao Rio de Janeiro

Valdecir Geremias Barbosa, 78 anos, passou mal em casa, na zona rural de Caratinga e está internado na UPA

CARATINGA- Valdecir Geremias Barbosa, 78 anos, está internado na Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga (UPA). O idoso é deficiente auditivo e mora no córrego São Silvestre, entrada do distrito de Santa Efigênia.

Conforme a filha de Valdecir, Miriam Leite Barbosa, ele morava com a família no Rio de Janeiro, quando decidiu visitar a outra filha que morava em Caratinga. Por ser um lugar tranquilo, gostou e acabou ficando. Esta filha precisou voltar para o Rio de Janeiro, há três anos e tentou levar o pai com ela, no entanto, ele desejou permanecer em Minas Gerais. “Deixei o meu trabalho lá para vir cuidar dele. Meu pai morava no Rio com a gente, veio aqui certa vez visitar minha irmã mais nova e ele gostou, porque é roça e ficou morando com ela. Depois de um tempo ele começou a construir a casinha dele no mesmo terreno, que ainda está em construção, mas, mesmo assim ele mora lá. Quando ela decidiu voltar para o Rio, ele não quis, porque tinha a casa dele e gostava de morar naquele lugar. Idoso é teimoso, não tem jeito, ele ficou”

Apesar de morar sozinho na área rural de Caratinga, ele seguia mantendo contato com os familiares pela internet, por meio de chamadas de vídeo e pelo menos uma vez por ano visitava os familiares. No entanto, eles desconfiaram do fato de Valdecir ter ficado por três dias sem manter contato com a família. Eles conseguiram contato com vizinhos que foram até a casa e encontraram o idoso caído no banheiro. “Ele me falou que começou a passar mal no dia 27, que tentou levantar para ir ao banheiro, não estava conseguindo, até que ele se arrastou e quando chegou lá não conseguiu mais levantar. Durante esses dias ele não comeu, não bebeu, porque não conseguia. Foi levado bastante debilitado para a UPA com quadro de desidratação e desorientado. Acredita-se que ele está diabético agora, uma coisa que ele não tinha e a glicose deve ter subido demais. O quadro da pneumonia, acredito que foi porque ele dormiu no banheiro, um lugar gelado. Está urinando com um pouco de sangue, fez exames. E ele segue aguardando uma transferência para o hospital”.

Com muita dificuldade, os familiares e amigos conseguiram pagar uma passagem para que Miriam viesse do Rio para Caratinga e cuidar do tratamento do pai. A família deu início a uma campanha online para arrecadar fundos para mantê-la na cidade e ainda para o frete dos móveis e pertences do idoso, pois, eles pretendem levar Valdecir de volta para o Rio de Janeiro, para morar novamente com a família e ter os cuidados necessários. “Com muita dificuldade consegui comprar essa passagem. E para me manter aqui é difícil, questão de alimentação, além da casa dele ser distante da UPA. Ele já está com 78 anos, não tem mais como ficar sozinho. Vamos ter que levar as coisas dele para o Rio e é um frete muito alto, não temos condições”.

Quem puder contribuir com a família de Valdecir, está disponível a chave PIX 21981939443 (CPF), em nome de Miriam Leite Barbosa.