Família Medina: campeões estaduais sub-14 de atletismo em Ipatinga

DA REDAÇÃO- Bianca Medina, atleta caratinguense e destaque do atletismo de Caratinga no JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais continua participando das principais competições da modalidade.

No ultimo sábado (26), Bianca participou do Campeonato Mineiro Sub-14 de Atletismo – organizado pela Federação Mineira de Atletismo, disputado na USIPA, em Ipatinga e foi campeã no 60 metros. Outro atleta de Caratinga que participou do evento foi Carlos Medina, irmão de Bianca que tem 12 anos de idade e participou da competição sendo ouro na prova de 60 metros rasos e ficando em 4º lugar na competição de tetratlo (prova composta pelas provas de 60 metros com barreiras, salto em distância, arremesso de peso e 600 metros rasos).

Ainda na USIPA, nos dias 16 e 18 de outubro, o técnico Denner Andrade esteve participando de uma capacitação técnica para a modalidade de atletismo com a técnica Euzinete Reis – coordenadora da modalidade de atletismo da USIPA, voltados para o desenvolvimento técnico dos atletas de base de Caratinga na modalidade, visando uma melhor preparação dos atletas do município para competições da modalidade.