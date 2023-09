Família faz campanha para homem que retirou olho direito após tumor

Morador do Bairro Aparecida precisa de ajuda para custear despesas do tratamento e realizar sonho da prótese ocular

CARATINGA- Os médicos lhe deram de seis meses a um ano de vida se não fizesse a cirurgia de retirada do globo ocular após o diagnóstico de um tumor.

A rotina de Paulo César Sanches, morador do Bairro Aparecida, em Caratinga, mudou completamente desde que ele foi diagnosticado no início do ano de 2023 com um tumor maligno e gigante dentro do olho direito. “Eu estava perdendo a visão há um tempo e reclamei com a minha filha. Ela, por ser uma filha caridosa, me levou ao médico, ele pediu o exame, que confirmou que eu estava com câncer”.

Após a cirurgia para retirada do globo ocular, ele segue em tratamento médico na capital mineira, com auxílio da filha Dalila e do genro Pedro. As idas de 15 em 15 dias já acontecem há seis meses, em carro particular, aumentando as despesas. “Fiz a cirurgia, o enxerto com um pedaço do abdome e tenho voltado frequentemente a Belo Horizonte”.

Após a cirurgia, Paulo César está se adaptando à nova rotina com cuidados especiais. “Não posso abaixar a cabeça, pegar peso, não consigo às vezes até colocar um café no copo porque a visão ficou monocular, então, costumar cair o café fora do copo. Mudei totalmente meu ritmo, é mais quietinho, de repouso, com os medicamentos e, aos poucos, me acostumando com um olho só. Eu era pedreiro a vida inteira, hoje não posso pegar peso mais, graças a Deus meu olho esquerdo está bom. Deus abençoe que essa doença tenha sido retirada completamente, tem que fazer novos exames de novo, para ver se ficou alguma coisa”.

Hoje, já sem o olho direito, ele pede ajuda para custear tratamentos, medicamentos, viagens e uma prótese ocular. “Meu sonho agora é conseguir ter condições de comprar a prótese ocular e ter minha autoestima, vida normal de volta, mas o hospital informou que infelizmente o SUS não pode fornecê-la, apenas comprando mesmo e o valor seria de R$ 5 a R$ 8 mil só dessa prótese. Para este valor não tenho condições”.

Paulo César reforça o pedido de ajuda, para isso foi criada uma campanha por meio do site da vaquinha virtual e ainda com doações diretamente no pix de sua filha Dalila. “Com isso, venho de coração pedir a ajuda de vocês, com o que puderem da forma que puderem, porque além do valor da prótese já gastamos muito com gasolina viajando pra BH quinzenalmente as vezes até semanalmente, exames, medicamentos fortes de dor, colírios fortes, antibióticos, alimentação, adaptações a visão monocular e a tão sonhada prótese. Enfim, gratidão pela vida, por estar aqui podendo pedir a ajuda de vocês, desejo que Deus abençoe e dê tudo em dobro a todos! Obrigado! Amém!”.

COMO AJUDAR:

Chave PIX da vaquinha- e-mail:

[email protected]

Chave PIX- CPF:

12266203614

Dalila de Almeida Sanches