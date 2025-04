Família faz campanha para custear cirurgia de criança diagnosticada com rara malformação craniana

CARATINGA – Raiane Inocêncio de Souza Fernandes, mãe do pequeno Noah Dominick, de apenas 2 anos e 6 meses, enfrenta uma luta delicada para garantir a saúde e o bem-estar do filho. Recentemente, Noah foi diagnosticado com craniossinostose sagital e escafocefalia, condições raras que afetam o desenvolvimento do crânio. A família reside no bairro Seminário, em Caratinga.

O diagnóstico foi confirmado por meio de uma tomografia, que revelou a necessidade urgente de cirurgia. O procedimento é considerado essencial para corrigir a malformação, permitindo que o cérebro da criança tenha espaço adequado para crescer e se desenvolver sem riscos neurológicos ou deformidades permanentes.

Craniossinostose sagital é uma condição congênita em que as suturas do crânio — que deveriam se manter abertas durante a infância para permitir o crescimento cerebral — se fecham precocemente. Já a escafocefalia é uma consequência desse fechamento antecipado da sutura sagital, resultando em um formato alongado e estreito da cabeça.

A cirurgia custa aproximadamente R$ 93 mil. A família já tentou pelo Sistema Único de Saúde, mas teve o pedido negado por duas vezes. Diante desta situação, para atender ao quadro de Noah, a família a organizou uma campanha de arrecadação online.

Quem desejar ajudar, pode contribuir por meio do Pix:

-Chave Pix: 31971393163

-Vakinha online: www.vakinha.com.br/5455766

A mãe também utiliza o Instagram para divulgar a campanha e compartilhar o dia a dia de Noah. O perfil é @Rhaysouza07.

“A solidariedade de todos pode fazer a diferença na vida dessa criança e dar a ele a oportunidade de um desenvolvimento saudável e digno. Meu filho é muito alegre e comunicativo do seu jeito, quero ver o Noah mais alegre ainda com esta cirurgia”, diz a mãe esperançosa em alcançar mais este objetivo.