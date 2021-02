Família de Inhapim busca tratamento no Equador para bebê com tipo raro de epilepsia

Mãe relata que Davi Luccas já chegou a ter mais de 100 crises por dia. Tratamento tem o custo de R$ 150.000

INHAPIM– O DIÁRIO esteve na cidade de Inhapim para contar a história de Davi Luccas Torres de Assis, de apenas cinco meses de idade. Ele foi diagnosticado aos dois meses com uma má formação no cérebro, disgenesia do corpo caloso e síndrome de Ohtahara.

Os pais Amanda Ramos Torres, 18 anos e João Marcos de Assis, 19, buscam melhorar a qualidade de vida do filho e descobriram um tratamento com células regenerativas, que é feito no Equador. Mas, o custo é alto: R$ 150.000. Assim, nasceu uma campanha para ajudar a família a arrecadar este quantitativo.

A HISTÓRIA

A reportagem conversou com Amanda, que explicou que teve uma gestação tranquila. Tudo correu bem até o dia do nascimento, por isso, a jovem mãe não desconfiava que Davi era portador de alguma doença. “Foi tudo normal, desde a gestação, todos os exames deram normal. Ele saiu junto comigo do hospital, o parto foi cesárea aqui mesmo em Inhapim”.

Os sintomas começaram já nos primeiros meses de vida. Atentos, os pais desconfiaram ao analisar alguns sinais no comportamento do bebê. “Ele deu refluxo do primeiro mês até o segundo, mas nada que mostrasse qualquer problema, inicialmente. Depois, ele foi dando crises diferentes, fomos procurando médico para saber o que estava acontecendo, fomos para todos os lugares que a gente sabia que tinha neuropediatra. Por fim, fomos para o Márcio Cunha, em Ipatinga, descobrimos que ele tinha essa síndrome e má formação no cérebro. O primeiro sintoma foi tremer a mãozinha, a boquinha, as perninhas e foi só mudando. Fomos vendo que não estava normal”.

A síndrome de Ohtahara é um tipo raro de epilepsia que surge antes dos três meses de idade e provoca atraso no desenvolvimento motor e cognitivo do bebê. Amanda relata que as crises em si já prejudicaram o desenvolvimento de Davi. Hoje, mãe e filho encontram dificuldades no elo mais importante entre mãe e filho, que é a amamentação. A alimentação é feita por meio de um cateter localizado no abdômen do bebê. “Ele mamava, hoje em dia não mama mais; ele já usou sonda pelo nariz, hoje usa gastro para mamar. Ele não firma o pescocinho, o corpinho dele é todo mole, faz fisioterapia, fono, nutricionista. Temos que ter mais cuidado porque ele fez a gastro, a cirurgia, além dos cuidados normais de criança”.

Davi necessita de uma dieta especial, além de uso diário de cinco medicamentos. Para se ter uma ideia, conforme a jovem, somente um dos remédios tem o custo de R$ 300. Ainda há despesas com exames e com o tratamento realizado em outra cidade, por isso a ajuda financeira da família tem sido fundamental. “Pagamos tudo do nosso bolso, todos muitos caros, fora os tratamentos, as passagens para ir no médico em Ipatinga. O leite que ele bebe, o KetoCal é R$ 300, gasta uma lata por semana”.

A ESPERANÇA

Com o diagnóstico em mãos, Amanda e seus familiares começaram a buscar informações de possíveis tratamentos para Davi. Ao conversar com outra mãe que acompanhava o filho no Hospital Márcio Cunha, ouviu o relato de um grupo que falava sobre o tratamento médico no Equador. “Conversei com algumas pessoas que já fizeram sessões, me interessei e decidi fazer o site pra ele. Vai melhorar muito a condição de vida dele. Das pessoas que já fizeram sessão, a maioria que tem paralisia cerebral e nem andava já estão em pé. Vai da pessoa, mas, a maioria dá muito resultado”.

Amanda destaca que o tratamento com as células regenerativas, que desenvolve e até substitui as células danificadas é uma grande esperança para o desenvolvimento de Davi. “A gente sabe que a cada crise que ele dá vai perdendo, ele mamava como uma criança normal, mas, ele dava mais de 100 crises por dia. O que ele tinha desenvolvido até os dois meses, ele perdeu. O tratamento é uma esperança de uma vida normal, desenvolver como uma criança normal, mamar pela boca, que é o sonho da gente ver ele voltar a mamar, tirar essa sondinha da barriga”.

Pelo instagram @todospeloprincipedavi é possível saber mais sobre a história da família e as campanhas que estão sendo realizadas. Atualmente, foi disponibilizada a rifa de um forno, no valor de R$ 5, que será realizada online no dia 20 de fevereiro.

Também é possível contribuir por meio de depósito de qualquer valor em conta em nome de Amanda Ramos Torres, conta poupança 63.761.505-5/agência 3219/ código do banco 756/ Sicoob. “Qualquer ajuda é bem-vinda, se Deus quiser a gente conseguir fazer o tratamento dele”, afirma.

A família pretende fazer uma prestação de contas de todos os gastos no tratamento de Davi e o valor arrecadado por meio da solidariedade daqueles que se sensibilizarem com o caso. Inclusive, eles já contam com um caderno de controle, com todos os extratos e valores de exames, medicamentos e demais custos.