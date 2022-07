Família de grávida violentamente agredida pede justiça

Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado no último dia 10

CARATINGA – No último dia 10, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de uma mulher de 35 anos, grávida, que foi vítima de graves agressões no Campo do Esplanada.

Por questão de segurança a mulher e nem a família serão identificadas.

ENTENDA O CASO

A equipe da Policia Militar, segundo a ocorrência, encontrou a vítima deitada de barriga para cima com o corpo parcialmente despido, apresentando diversos ferimentos no rosto e cabeça.

O corpo de Bombeiro Militar foi acionado e prestou o socorro até o hospital Casu-Irmã Denise, onde a médica plantonista constatou traumatismo craniano, suspeita de violência sexual e agressão física. A mulher também teria sofrido fratura na base do crânio, além de escoriações pelo corpo.

Nas proximidades do local dos fatos, foram observadas câmeras de segurança, demonstrando que, por volta 2h30 a vítima estava acompanhada por um indivíduo de pele branca, que trajava blusa escura, aparentemente cinza, com capuz escuro, bermuda escura e chinelo e estava de bicicleta.

Após este horário, por volta das 3h, o autor saiu do local, apanha a bicicleta, que deixou próximo a um veículo estacionando na rua e seguiu sentido crescente da via. Durante as diligências, foi constatado que o autor abandonou a bicicleta, tomando rumo ignorado.

De acordo com informações obtidas junto à Polícia Civil, o caso está sendo investigado, mas em sigilo.

FAMÍLIA

A mãe da mulher agredida esteve com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA e está pedindo justiça.

Segundo a mulher, sua filha tinha saído de casa com o namorado do bairro Esperança para o Esplanada. “Não sei o que ela foi fazer lá. No domingo, 8h da manhã, a polícia chegou em minha casa perguntando se eu era mãe dela, passei mal, mas quando vi minha filha estava com rosto deformado não parecia ela”, disse.

Ainda de acordo com a mãe, o estado de saúde de sua filha ainda é grave, mas os médicos disseram que ela está sendo bem cuidada. “Ninguém sabe quem fez isso com ela, espero primeiro o juízo de Deus e a justiça dos homens, e confio na polícia. Queremos ela e o bebê juntos, e bem. Somos uma família de bem, não queremos o mal de ninguém”, finalizou a mãe da mulher.