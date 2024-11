Família de caratinguense morto nos EUA agradece ajuda recebida para trazer o corpo

CARATINGA – Após a realização de doações, a família de Celson Glayson Dias, conhecido como “Celsinho”, 37 anos, que morreu quando estava indo para o trabalho nos Estados Unidos, conseguiu angariar os recursos para trazer o seu corpo para o Brasil. A irmã de Celsinho, Gissélia Dias fez um agradecimento e divulgou através de vídeo. As palavras de Gessélia seguem na íntegra abaixo:

“Sou a Gessélia, irmã do Celsinho e estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês. Estamos vivendo dias difíceis, de muito sofrimento e dor. Na manhã daquele sábado, onde recebemos a notícia da partida do nosso Celsinho, nossas vidas não foram mais as mesmas. Tivemos que destruir sonhos, silenciar nossos dias e viver esse luto que cada dia tem doído mais. Mas Deus sempre ao nosso lado e colocando pessoas maravilhosas para nos ajudar. Obrigado a cada um que vem nos ajudando com contribuições, com orações, com abraços e com palavras doces. Eu quero anunciar para vocês que através da vaquinha e das doações via Pix, graças a Deus o valor que a gente precisava foi alcançado. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês com muito carinho, com muito amor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada.

O valor que foi arrecadado para esse translado do Celsinho vai ser prestado conta para vocês, tá? Da forma mais nítida e clara que a gente puder fazer. E se caso sobrar algum dinheiro dessa vaquinha, nós estaremos doando para alguma entidade aqui de Caratinga. E posteriormente, quando isso for acontecer, eu volto aqui novamente e informo para vocês para qual instituição o dinheiro será doado. No mais, muito obrigada”.

O CASO

O acidente aconteceu às 6h12 da manhã do último sábado (2) Rota 495, na altura de Methuen, cidade em Massachusetts, perto da saída para a Rota 213.

A polícia suspeita que um outro veículo bateu atrás da picape, o que fez o carro dos brasileiros perder o controle e colidir violentamente contra uma árvore.

A reportagem esteve na casa dos pais de Celso, Marlene Ana Dias, 70 anos, e Geraldo Celso Dias, 73 anos. Eles estavam muito abatidos e não conseguiram falar sobre o assunto. Duas irmãs de Celso, Valéria e Gesselia, contaram o pouco que sabiam, mas por estarem muito abaladas também não puderam gravar entrevista.

De acordo com Marco Antônio da Silva, cunhado de Celso, as informações dão conta de que ele morreu no local do acidente, outro brasileiro morreu já no hospital, e os outros dois que estavam no carro tiveram ferimentos leves.

Celso estava nos EUA há cinco anos, e ligava para os pais por chamada de vídeo todos os dias. Ele trabalhava como carpinteiro e com o que recebia, cobria os gastos dos pais com tratamento de saúde e mandava pensão para os filhos.

Marlene e Geraldo estavam ansiosos para ver o filho, pois Celso já tinha comprado as passagens para que os pais passassem o natal com ele nos Estados Unidos. Faltava pouco para um reencontro, que não mais acontecerá em virtude de uma tragédia.

Celso deixa além dos pais, quatro irmãos, e dois filhos 11 anos e 19 anos, que moram em Caratinga.