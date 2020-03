Falta pouco para a conclusão da Escola Estadual Monsenhor Rocha

Governo Municipal investe em infraestrutura e obra deve ser finalizada em breve

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste segue a todo vapor a obra da Escola Estadual Monsenhor Rocha, orçada em quase 4 milhões de reais. A expectativa do Governo Municipal é de que, em breve, a obra seja concluída, correspondendo aos anseios da população e trazendo mais conforto aos estudantes e aos profissionais que trabalham na Escola.

A obra passa atualmente pela fase de acabamento e, nas últimas semanas, foi implantada, com (recurso próprio) a rede pluvial nas proximidades da Escola. De acordo com a prefeita Wilma Pereira, o próximo passo será a implantação do asfalto na rua em que fica localizada a instituição de ensino, garantindo assim, mais acessibilidade ao local. Ainda segundo a prefeita, tão logo as chuvas cessem, o asfalto será implantado.

Dentre os trabalhos realizados nas últimas semanas para conclusão da obra, destaca-se também a extensão da rede elétrica, com implantação de postes e luminárias na rua e a expectativa é de que em poucos dias a Cemig conclua a ligação elétrica para que a energia chegue à Escola.

A obra da Escola Estadual Monsenhor Rocha está sendo executada e fiscalizada pelo Governo Municipal (com financiamento do Estado) e se localiza no bairro Tito Mateus. Com essa grande obra, a expectativa é de que as propriedades situadas no respectivo Bairro sejam cada vez mais valorizadas, trazendo ainda mais benefícios aos moradores.

Assessoria de Comunicação