Falso filho de Gugu Liberato terá que devolver mansão aos verdadeiros herdeiros

Ricardo Rocha teve o exame de DNA negativo como sendo filho do apresentador

O empresário Ricardo Rocha, que entrou com o pedido de exame de DNA solicitando o reconhecimento da paternidade de Gugu Liberato (1959-2019), teve o exame comprovado duplamente como negativo. Agora, o ‘falso’ filho de Gugu terá que devolver ao espólio uma mansão de mais de R$ 7 milhões que ficou reservada para ele no processo de divisão das propriedades deixadas pelo comunicador.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, da Contigo, Ricardo Rocha havia conseguido na Justiça o impedimento da partilha de bens deixado pelo apresentador, alegando ser um “bastardo”. O empresário alegava no processo que qualquer partilha de bens sem o seu consentimento poderia prejudicá-lo na divisão da herança deixada por Gugu.

Já a família do apresentador havia feito um acordo com Ricardo Rocha deixando alguns bens como caução – uma mansão em Barueri, na Grande São Paulo, avaliada em mais de R$ 7 milhões, local em que o apresentador viveu por muitos anos, e outra em um condomínio fechado em Itu, no interior do Estado.

Com o resultado negativo do exame de DNA, Ricardo terá que devolver aos verdadeiros herdeiros as duas mansões e o valor em dinheiro que havia sido dividido com ele antes do resultado oficial do exame. “As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados. Conclui-se que o Antonio Augusto Moraes Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha”, diz o laudo divulgado pela Contigo.

Fonte: O Tempo