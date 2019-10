Jovem é detida por mentir sobre roubo

CARATINGA – Uma jovem de 19 anos foi conduzida para a delegacia pela Polícia Militar depois de ligar para o 190 de dentro de casa e dizer que havia sido vítima de um roubo na avenida Dário Grossi, por dois indivíduos que estariam uma motocicleta de cor cinza. Na verdade, tudo não passou de uma falsa comunicação de crime, mas que acabou trazendo prejuízos para a Polícia Militar que poderia estar realizando outros serviços.

Em entrevista coletiva na tarde de ontem, tenente Fábio explicou como tudo aconteceu e a polícia descobriu que se tratava de uma mentira. “Foram feitos uso de técnicas de interrogatórios e levantamentos com pessoas e em locais que a jovem disse ter sido roubada e até mesmo entrevista com familiares e se chegou ao entendimento que não teria ocorrido o fato. A gente tem tido vários casos de falsa comunicação de crime e quando a pessoa notícia algo assim há envolvimento de todo aparato do estado, desgaste físico, material, humano e a pessoas fazem isso às vezes para tentar justificar uma dívida, um desvio de dinheiro ou a venda do celular, mas é grave porque envolve equipes que poderiam estar fazendo patrulhamento preventivo”, ressaltou o oficial da PM.

A falsa comunicação é um crime de menor potencial ofensivo. A jovem foi conduzida até a delegacia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TC) e assumiu o compromisso de comparecer em juízo.