Faleceu nessa terça-feira(28), João Erly Costa, 68 anos, que estava internado com uma infecção na garganta.

Funcionário da prefeitura de Caratinga há 45 anos, João Erly era casado com Aparecida de Melo Costa, deixa cinco filhos e 11 netos. O velório acontecerá na capela velório do bairro Esperança, ainda hoje. Nossos profundos sentimentos aos familiares.]