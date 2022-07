FALANDO DO CORAÇÃO-6

COMO É DEUS? Ele usa “panos quentes” também?

Hoje tentei me envolver – mais uma vez – na cozinha. Ufa! A gente tinha uma garrafinha de azeite muito vistosa, linda – só que o azeite dela tinha acabado… O que fazer? Decidi enchê-la com azeite de uma garrafa ‘normal’, nova. E, animado, fui enchendo, enchendo e não enchia mais. Aí a “expert” de nossa cozinha disse: – Olha, a garrafa está cheia! Nesses “entrementes”, o azeite já escorria “ladeira abaixo” pela garrafa, na mesa de centro, no chão. Desastre total!

O que fazer? Desesperar? Não. A senhora falou as palavras mágicas: “panos quentes” – use panos quentes!

Graças a Deus consegui resolver o “problema”. Mais tarde pensei comigo mesmo: – Essa é uma ideia interessante, diferente – um Deus que usa panos quentes!

Contudo, creio que você concorda comigo: – Quando pensamos em Deus, não imaginamos alguém que tem meias soluções, tipo “colocar panos quentes” para diminuir a dor ou o problema. Não, o Deus que precisamos é alguém que é capaz de tudo, que cura, e mais ainda. – Deus tem que ser perfeito! – foi assim que o rapaz respondeu, ao ser perguntado como ele achava que Deus deveria ser.

Pensando mais, talvez a palavra “perfeito” para Deus – mesmo que é muito usada – não se aplica tão bem. Porque, infelizmente, nos lembramos dos traumas com aquele professor ou patrão perfeccionista, ou com nosso pai ou mãe superexigente, que queria tudo muito bem feito, bem acabado.

Nos estudos que estamos apresentando, vemos que na Bíblia encontramos várias qualidades de Deus, mas isso não é tão definido como “nós gostaríamos” – isto é, ela fala algo nessa situação, depois mais algo numa palavra de alguém (ou do próprio Deus), e assim por diante, até que – no fim – temos um quadro bastante amplo, mas nunca completo. A verdade é que para conhece-lo, a gente precisa se envolver, ser constante na leitura, neste estudo. Para facilitar para quem quer começar, Deus se apresenta a si mesmo em 3 diferentes categorias (ou aspectos ou características ou qualidades – atributos?): – ELE É ESPÍRITO (Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Jo 4.24), ELE É LUZ ( Deus é luz, e nele não há treva alguma. 1Jo 1.5), e ELE É AMOR (Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1Jo 4.16)

– O que Ele tem mente quanto a ESPÍRITO? Ele se refere ao fato de Ele ser VIVO, ETERNO, INVISÍVEL, ONIPOTENTE, ONIPRESENTE, ONISCIENTE, ONISAPIENTE. De forma bem simples, aqui um lado com o qual todos nós podemos nos comparar: Qual é a idade de Deus? O primeiro grande líder de Israel, Moisés, fala da idade de Deus no seu Salmo: Antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. (90.2) Bem avançado de idade, não acha?

– A segunda forma como a Bíblia O vê é como LUZ : isto é, Ele é SANTO, JUSTO, VERDADEIRO, IMUTÁVEL. Acho que temos um grande problema com a primeira palavra: Deus é SANTO. Não é verdade que hoje em dia essa palavra passa uma ideia enganosa? Pensamos logo que pra isso – para ser santo – a pessoa precisa se isolar, morar/viver só – para não compartilhar da “sujeira” do mundo. Errado. Entre os judeus, nos dias de Jesus, isso não era diferente. Um dia Felipe, seu discípulo ‘corajoso’, falou com Ele assim: – Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta! A resposta que Jesus deu até hoje ainda não é bem compreendida. Ele respondeu: – Felipe, por tanto tempo eu tenho estado com vocês, e você ainda não me conhece? Aquele que me viu viu o Pai… (João 14.8) Jesus SE MISTUROU COM O MUNDO E SEUS PROBLEMAS, e em qualquer lugar do mundo DEUS ESTÁ PRESENTE. Por isso, houve uma multiplicação de seguidores no início como nunca houve novamente, porque os discípulos não eram “santos”, isto é, gente que se considerava melhor ou de nível intocável: o que Paulo, ou Pedro, ou João disseram? Sou pobre – sou o menor – sou o pior – eu me faço qualquer coisa para que, de alguma forma, eu possa alcançar alguns!

– E aqui entramos no terceiro lado de quem Deus é: ELE É AMOR , isto é, Ele é MISERICORDIOSO, GRACIOSO, PACIENTE, BONDOSO, FIEL.

Como você, caro leitor, responderia – qual é a sua ideia de Deus?

Queria muito lhe animar a ler a Bíblia. Se você quiser saber mais sobre o assunto de hoje, se você tem o desejo de conhecer mais a fundo o que Deus fala sobre Si, o título do estudo é:

COMO É DEUS? Ele usa “panos quentes” também?

Escreva-me, e lhe enviarei com prazer, e gratuitamente. Meus e-mails são:

rudikruger2004@gmail.com ou rudi@doctum.edu.br

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum