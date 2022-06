FALANDO AO CORAÇÃO-2 Uma Sabedoria Superior – já pensou?

Você já parou para pensar o quão maravilhoso você é?

O ser humano ainda é, e por muito tempo (mesmo com todo o desenvolvimento da ciência, tecnologia e novas formas de pesquisa e fabricação) – você e eu somos milagres ambulantes, maravilhas incríveis em um universo que também é incrível.

No entanto, quando lemos o que a Bíblia diz sobre nossa criação, ficamos ainda mais surpresos:

– Por um lado, pelo fabuloso conhecimento com que seus escritores descrevem o ser humano;

– Depois ficamos impressionados, sobretudo, como o Criador se envolveu pessoalmente nos incontáveis detalhes de nossa formação. Repetindo: pessoalmente!

E tudo isso se repete com cada nova pessoa.

Veja o que diz ali:

– Modelo ou molde usado: o modelo usado foi nenhum outro senão o próprio Criador! Confira:

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. (Gênesis 1.26-27)

– E qual foi o material empregado? Uma mistura de pó e sopro, ar/vento (E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra… e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2.7)

Tudo bem: você até pode dizer que é uma descrição elementar, simplista. Mas será que é mesmo?

Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. …

Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles ainda havia. (Salmos 139.13-16)

Pense por um momento só: não é uma descrição interessante, e que trata de pequeníssimos detalhes – claro que não usa termos científicos atuais, mas você sabe muito bem como essa terminologia muda, se adapta, evolui!

Considere outra vez o texto acima, agora sem os cortes:

Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo admirável e maravilhoso! Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso! Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles ainda havia. (Salmos 139.13-16)

O que se destaca também é a concordância entre esse e outros textos (escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes) sobre o mesmo assunto:

O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. (Jó 33.4)

Pelas Escrituras Deus cria também nossos filhos, e isso, muito antes de eles nascerem fisicamente. Davi se dirige a Deus no Salmo acima (139) como tendo seu ser interior formado antes do nascimento!! E Jó diz algo semelhante: “Tu me vestiste de pele e carne, e de ossos e tendões me teceste” (Jó 10:11). Então, por essas palavras, o autor Jó já existia antes!?

Sem dúvida é um grande mistério como cada um de nós foi formado. Cada um é um ser único, diferente, distinto – muitas coisas são diferentes, mesmo sendo filhos dos mesmos pais – o que a ciência comprova através do genoma, esse o conjunto de genes de um ser vivo, inclusive do ser humano.

Por isso, para fazer jus tanto à ciência como à revelação que vem através da Bíblia, concluímos, humildemente, que somos não um produto da aleatoriedade ou da natureza, mas da obra onipotente de Deus. Isso não somente no caso do primeiro casal – mas cada pessoa no ventre de sua mãe é “formada” para ser um indivíduo distinto. Daí dizermos – a partir do texto sagrado – que devemos nossa existência a Deus e não ao acaso.

Sempre é inteligente considerar todos os lados de uma questão. Mas não podemos jogar fora algo só porque é antigo. Aliás, as coisas antigas sempre são valorizadas.

Minha opinião pessoal: acho que conhecemos pouco o que Deus revelou para nós.

Por isso estou trazendo esse estudo, pois ele traz uma sabedoria superior. É na leitura, estudo e meditação desses versos que chegamos a conhecer o nosso Criador, e a ter um verdadeiro relacionamento com ele. Segundo os cientistas da alma humana, este é o verdadeiro ponto onde nós humanos precisamos crescer, desenvolver.

Meu apelo, cara leitora, caro leitor, é que busquemos com afinco conhecer a nosso Criador. Quando seguimos uma religião, às vezes nos perdemos nos detalhes dos ritos, ou nas “exigências” da instituição. Contudo, e sobretudo, o que carecemos mesmo é de um relacionamento pessoal com o Deus vivo, isto é, com aquele que fez questão de se comunicar com a humanidade, para isso usando seres humanos como você e eu.

Se você quiser saber mais sobre o assunto, se você gostaria de conhecer mais de perto o que o livro-texto fala sobre isso, preparei outro estudo com o título:

Sabedoria Superior!

Escreva-me, e lhe enviarei com prazer. Meus e-mails são:

rudikruger2004@gmail.com ou rudi@doctum.edu.br

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum