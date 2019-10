Faculdades Doctum de Caratinga recebe edição do Startup Weekend

Evento faz parte de uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto

CARATINGA – O último final de semana foi movimentado para os jovens de Caratinga. Muita discussão, trocas de ideias, disseminação de pensamentos e trabalho marcaram o Startup Weekend, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de outubro nas Faculdades Doctum de Caratinga. A Feira reuniu em grupos pessoas desconhecidas para que juntas começassem a desenvolver projetos de empreendedorismo.

Segundo o coordenador dos cursos de Gerenciais da Doctum, Carlos Bitencourt, o Startup Weekend é um evento grandioso para a cidade de Caratinga e, também, para a instituição. “É um evento mundial que traz uma perspectiva muito boa sobre a ação empreendedora. É um evento inovador que busca tirar as pessoas da zona de conforto e mostrá-las a necessidade de mudança. Isso tudo através de palestras e movimentos que vão fazer com que o pensamento seja aflorado. Espero que ao final desse evento a gente tenha grandes resultados e negócios”.

A Rede de Ensino Doctum é parceira do evento há mais de uma edição. A ideia é trazer para o ambiente acadêmico o pensamento inovador, despertando nos alunos o desejo de empreender. Para a diretora das Faculdades Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, a parceria é muito enriquecedora. “A gente quer que nossos alunos sejam donos de seus próprios negócios e coloquem suas ideias em prática. É um evento que a gente tem que abraçar”.

O egresso do curso de Administração da Doctum, Estevam Gonçalves, participou do evento como organizador e patrocinador. De acordo com ele, o fim de semana foi uma oportunidade de pensar além. “Eu participei ano passado e conquistei o primeiro lugar juntamente com alguns alunos da Doctum. Esse ano voltei para ajudar a alavancar esse ecossistema de inovação, pois acredito que é essencial trazer esse tipo de discussão para nossa cidade. Acredito que é criando uma cultura de desenvolvimento de ideias que o mercado cresce, gerando novas empresas e empregos”.

Nesta edição a Doctum foi representada pelo vencedor do primeiro lugar, o acadêmico do segundo período do curso de Administração, Walef Souza. A instituição também foi representada no segundo lugar pelo aluno do oitavo período de Administração, Lucas e pela acadêmica de Contábeis, Monalisa.