Faculdade IBRA realiza parceira com a prefeitura de Caratinga

Projeto Movimente recebeu 350 camisas

CARATINGA – Na manhã de ontem, o prefeito de Caratinga Welington Moreira, acompanhado do secretário de Educação, Esporte e Cultura, Diego Oliveira; estive visitando as instalações da Faculdade IBRA em Caratinga, e recebendo do diretor geral da instituição, Bruno Lopes, e da diretora comercial Bruna Lopes, a doação de 350 camisas para utilização do projeto Movimente, que vem sendo realizado nos bairros da cidade com bastante adesão da comunidade com aulas de dança ao ar livre.

A parceria público-privada possibilitou que o projeto fosse beneficiado sem recursos públicos. A coordenadora do projeto Heidy Frutuoso esteve presente no momento da entrega e destacou a importância da parceria. “É de grande importância essa parceria, pois era um anseio da comunidade que participa do projeto que pudesse ter uma identificação própria, um uniforme”, agradeceu Heidy.

O diretor da Faculdade IBRA destacou que a instituição sempre está envolvida com projetos sociais. “Nossa faculdade sempre participou de projetos semelhantes na cidade de Ipatinga, onde funciona uma das unidades da faculdade, e agora em Caratinga, temos o prazer de ajudar a comunidade naquilo que for possível. Estivemos a poucos meses num lindo projeto da semana das crianças numa escola carente daqui de Caratinga, e agora fomos convidados pelo prefeito e o secretário a contribuir com mais esta parceria,” concluiu Bruno.

Na próxima quarta-feira (18), às 19h na Praça da Estação, deverá acontecer um “aulão” com todos os participantes do projeto para comemorar as atividades realizadas no ano, novas coreografias serão apresentadas, brindes serão sorteados e outras novidades devem ocorrer.