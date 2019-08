Faculdade de Teologia lança modalidade semipresencial

CARATINGA- A Faculdade Uriel de Almeida Leitão-Doctum está lançando o curso de Teologia semipresencial. A novidade foi anunciada ao DIÁRIO DE CARATINGA, pelo diretor da Factual, Rudi Augusto Krüger.

A Factual foi inaugurada oficialmente em 2015. Na próxima quarta-feira (14), a primeira turma do curso colará grau. O diretor Rudi Augusto Krüger faz um balanço deste período: “Foi uma caminhada difícil para todos nós, e especialmente, para os alunos, mas estamos chegando ao alvo com muita gratidão”.

Rudi frisa que a Doctum está presente em mais de 12 cidades, com todos os cursos reconhecidos pela autoridade superior – o Ministério da Educação (MEC). “A Teologia já foi reconhecida. Tudo está acontecendo debaixo da marca de reconhecimento pelo MEC, que outorgou ao nosso curso a alta nota de 4.3, e logo depois, toda a unidade Doctum aqui de Caratinga, foi avaliada com nota 5 – a nota máxima”.

Com o modelo de aprendizagem pautado no empreendedorismo, cidadania e inovação, o curso tem feito sucesso. A Doctum traz promoções, visando a formação da segunda turma de Teologia, como cita Rudi. “Muitos que nos procuraram, inclusive de cidades ao redor, viram na necessidade de aulas em cinco noites uma grande dificuldade. Nós não ficamos parados diante das dificuldades encontradas, e procuramos saídas e, sobretudo, soluções. E eis que neste semestre desponta a oportunidade para todos. Esse mesmo curso de Teologia poderá ser feito a partir de agosto (com início na próxima semana, sexta, dia 16/08) com a frequência em apenas uma noite. O curso será ministrado em regime semipresencial, somente nas sextas-feiras. O preço ou melhor, investimento: mensalidade de R$ 219,00”.

As matrículas estão disponíveis na secretaria da faculdade e a duração do curso segue o período de três anos e meio. Para quem desejar, a modalidade presencial também segue disponível, pelo valor de R$ 360. Informações pelo telefone 0800 033 0011 ou (33) 3322-6213.